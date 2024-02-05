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丹大林道恢復通行 警加強稽查噪音車

中央社／ 南投縣5日電

台電利用丹大聯外道路保線作業完成，丹大林道2月1日起恢復通行，為防制違規改裝、噪音車輛影響居民，警方稽查入山車輛，攔檢52輛車告發7件交通違規、查處4件噪音車。

台灣電力公司利用丹大聯外道路執行線路保修作業完成，工程單位「復舊」移除入口處孫海橋遺址的施工鋼便橋，也在對岸挖出垂直斷壁，車輛幾乎無法通過，不過仍有越野機車挑戰「關卡」成功，根據影片，一群人用繩索奮力拖拉，好不容易才讓越野機車登上垂直斷壁。

信義分局今天發布新聞稿表示，台電公司執行丹大林道相關工程，去年10月2日至今年1月31日施工管制，警方暫停核發入山申請許可，2月1日起恢復受理民眾申請六順山、七彩湖等丹大山區入山許可，為防制違規改裝、噪音車輛影響居民安全及安寧，執行專案勤務。

由於前往丹大林道的越野汽機車多有改裝，因此，南投縣警察局信義分局2日起連續3天在省道台16線重要路口規劃專案路檢勤務，逐一過濾入山人車，共攔檢52輛車、56人，告發7件交通違規（無照駕駛5件、未繫安全帶2件）、查處噪音車通報4件，積極回應居民訴求。

信義分局指出，台16線進入地利村接台16臨29線為前往六順山、七彩湖要道，為避免車輛影響部落交通安全，信義鄉公所日前召開丹大山區開放入山協調會，決議各村長加強宣導村民及外地親友恪遵交通法令及山林保安規定，並請信義分局加強稽查入山車輛。

交通違規 噪音 越野

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