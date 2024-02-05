桃警拚春節績效做功德 救援中風老弱找迷童樣樣來

春節前，桃園市警局加強執行春安工作，員警化身人民褓姆「做功德」爭取為民服務績效，平鎮警方今天凌晨發現小兒麻痺、左半身中風的61歲劉姓男子癱坐路旁瑟瑟發抖，大溪警方協尋找到中正公園走失的3歲胡姓幼童，獨居中風行動不便的73歲莊姓老翁如廁所跪坐屋內不起，龍潭警方獲報扶起，警方表示，警政署將春節扶弱為民服務列為動要評比績效，激發員警服務老弱的心。

家住中壢區龍岡的61歲劉男罹患小兒麻痺、近年左半身中風不良於行，晚上趁家人疏忽偷偷出外迷路，癱坐龍岡路邊電桿旁，深夜淋雨全身濕透，凍得瑟瑟發抖，家屬報案協尋，平鎮警員找到帶回派出所安置及熱飲、保暖後，通知家屬領回，讓劉男免於風寒危及性命。

大溪區31歲胡姓男子帶著3歲幼兒昨天至大溪區正公園遊玩，胡男疏忽下，小男童不知覺走失，在附近一家超商前哭泣，胡男驚覺幼兒不見，心急如焚報案協尋，員警徒步搜尋在一家超商前，找到一把眼淚、一把鼻涕的小男童，看見胡父才露出天真笑容，胡父感謝員警協尋，父子團圓。