9口僅靠1人當搬運工維生 男癲癇倒家門警意外發現伸援

桃園市龜山區一名潘姓男子昨晚在家前癲癇發作，巡邏員警見狀趕緊上前幫忙，所幸送醫無大礙。經警方了解，該戶人家共九人，卻只靠一人在工地當搬運工的薪水維生，近期因家逢巨變必須暫停工作，頓失經濟來源，警方得知後協助轉介張榮發基金會，並協請警友站給予紓困慰問金及生活用品，希望能讓一家人好過年。

龜山警分局大林派出所員警昨晚6點多外出巡邏，看到一名男子倒在家門口，一旁的潘姓女子神情驚慌不知所措，警方上前詢問，發現男子意識不清全身顫抖，疑似癲癇發作，立刻讓他咬住布料，並讓男子側躺協助通報送醫，所幸沒有大礙。

經警方了解，顛顯發作的男子為潘女的大哥，潘女家中還有5名子女，最大16歲、最小僅3歲，另有罹患唐氏症的21歲姪女同住，一家九口僅靠丈夫方姓男子在工地當搬運工維生，上個月潘女的父母相繼死亡，家逢巨變下丈夫必須暫停手邊工作，頓失唯一經濟來源，更因繳不出房租遭前房東趕出原先租屋處。