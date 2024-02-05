聽新聞
test
0:00 / 0:00
9口僅靠1人當搬運工維生 男癲癇倒家門警意外發現伸援
桃園市龜山區一名潘姓男子昨晚在家前癲癇發作，巡邏員警見狀趕緊上前幫忙，所幸送醫無大礙。經警方了解，該戶人家共九人，卻只靠一人在工地當搬運工的薪水維生，近期因家逢巨變必須暫停工作，頓失經濟來源，警方得知後協助轉介張榮發基金會，並協請警友站給予紓困慰問金及生活用品，希望能讓一家人好過年。
龜山警分局大林派出所員警昨晚6點多外出巡邏，看到一名男子倒在家門口，一旁的潘姓女子神情驚慌不知所措，警方上前詢問，發現男子意識不清全身顫抖，疑似癲癇發作，立刻讓他咬住布料，並讓男子側躺協助通報送醫，所幸沒有大礙。
經警方了解，顛顯發作的男子為潘女的大哥，潘女家中還有5名子女，最大16歲、最小僅3歲，另有罹患唐氏症的21歲姪女同住，一家九口僅靠丈夫方姓男子在工地當搬運工維生，上個月潘女的父母相繼死亡，家逢巨變下丈夫必須暫停手邊工作，頓失唯一經濟來源，更因繳不出房租遭前房東趕出原先租屋處。
對此大林派出所所長曾儒義得知情形，協助潘女轉介「張榮發基金會」申請紓困，並協請大林警友站站長周致宏一同慰問潘女及家人，發送民生用品及頒發紓困慰問金，希望能讓潘女一家應急過年，寒冬送暖、雪中送炭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言