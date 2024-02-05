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南投月薪3萬作業員存百萬 險遭投資詐騙辛苦錢

中央社／ 南投縣5日電

月薪不到3萬元的簡姓女作業員被詐騙集團吸引投資虛擬數位貨幣，前往銀行解除143萬元定存並提領，詐團成員還教導簡女如何欺騙銀行關心，但行員仍發覺有異，與警方聯手阻止。

草屯鎮42歲簡姓女作業員被詐騙集團成員加為臉書（Facebook）好友，誆稱投資數位貨幣可獲利，日前至台灣銀行中興新村分行欲解除定存並提領現金，高姓行員及駐警陳聯慶、曾登郁細心詢問金錢用途認為有異，立刻通報南投縣警察局中興分局府西派出所員警趕抵。

中興分局今天發布新聞稿表示，巡佐楊順淵、女警梁莉捐到場了解，發現女子透過網路交友，被對方引導投資虛擬貨幣，簡女今年1月5日被對方說服下載特定手機應用程式，並提供投資網址，簡女近日去銀行解定存提領新台幣143萬元現金，要拿去台中市交給對方。

中興分局指出，詐騙集團稱交付現金就購幣成功，並可開始運用程式交易；犯嫌為預防銀行、警方攔阻，還教導簡女提領時騙說「過年家用」等說詞，以免被銀行刁難，經員警耐心解說這是詐騙慣用手法，並提供真實案例後簡女恍然大悟，保住143萬元存款。

月薪不到3萬元的簡姓女作業員被詐騙集團吸引投資虛擬數位貨幣，前往銀行解除143萬元定存並提領，詐團成員還教導簡女如何欺騙銀行關心，但行員仍發覺有異，與警方聯手阻止。示意圖／聯合報系資料照
月薪不到3萬元的簡姓女作業員被詐騙集團吸引投資虛擬數位貨幣，前往銀行解除143萬元定存並提領，詐團成員還教導簡女如何欺騙銀行關心，但行員仍發覺有異，與警方聯手阻止。示意圖／聯合報系資料照

中興新村 虛擬貨幣 詐騙集團

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