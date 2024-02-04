影／超狂！騎電動機車誤闖國道 網友笑：要補繳通行費

臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文及影片，國道1號永康交流道附近有人騎電動機車行駛在國道，引起網友熱議，有的笑稱「要補繳通行費」。國道警察表示，尚未接獲報案及檢舉，將調閱監視畫面追查駕駛人，一旦查獲可罰3000元至6000元。

下午4點左右，網友在「爆料公社」發出一則長達24秒的影片，文中疑惑著「確定我是在國道1號嗎？」影片中可見國道上一名頭戴紅色安全帽、身著紅黑相間夾克的騎士騎著一輛電動機車馳騁在國道路肩上，一手催著油門，一手則是拿著手機放在膝蓋上，不時往下查看。

貼出不久後就引起討論，有的擔心騎士安全，但質疑「不小心騎上去就算了，為什還要單手騎車」有的則是笑稱「青春不留白」，有的網友更歪樓「不要懷疑，無牌電動機車青菜改都破百」「過路費要補繳」。