影／超狂！騎電動機車誤闖國道 網友笑：要補繳通行費
臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文及影片，國道1號永康交流道附近有人騎電動機車行駛在國道，引起網友熱議，有的笑稱「要補繳通行費」。國道警察表示，尚未接獲報案及檢舉，將調閱監視畫面追查駕駛人，一旦查獲可罰3000元至6000元。
下午4點左右，網友在「爆料公社」發出一則長達24秒的影片，文中疑惑著「確定我是在國道1號嗎？」影片中可見國道上一名頭戴紅色安全帽、身著紅黑相間夾克的騎士騎著一輛電動機車馳騁在國道路肩上，一手催著油門，一手則是拿著手機放在膝蓋上，不時往下查看。
貼出不久後就引起討論，有的擔心騎士安全，但質疑「不小心騎上去就算了，為什還要單手騎車」有的則是笑稱「青春不留白」，有的網友更歪樓「不要懷疑，無牌電動機車青菜改都破百」「過路費要補繳」。
國道警察第4大隊表示，檢視影片內容是1輛微型電動二輪車行駛於國道1號接近永康交流道的出口匝道及外側路肩，疑似因路況不熟、頻頻低頭查看手機，不過影片未顯示日期、時間，所以違規時間仍待釐清。尚未接獲報案及檢舉，將調閱ETC門架、CCTV及相關監視影像，查證後通知車主到案說明及舉發違規。
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