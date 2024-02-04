快訊

今晚鋒面到迎雨！這日冷氣團報到 北台灣僅剩12度冷到初一

分析師：台積電去年首登「全球營收最高半導體製造商」 超越英特爾、三星

影／超狂！騎電動機車誤闖國道 網友笑：要補繳通行費

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文及影片國道1號永康交流道附近有人騎電動機車行駛在國道，引起網友熱議，有的笑稱「要補繳通行費」。國道警察表示，尚未接獲報案及檢舉，將調閱監視畫面追查駕駛人，一旦查獲可罰3000元至6000元。

下午4點左右，網友在「爆料公社」發出一則長達24秒的影片，文中疑惑著「確定我是在國道1號嗎？」影片中可見國道上一名頭戴紅色安全帽、身著紅黑相間夾克的騎士騎著一輛電動機車馳騁在國道路肩上，一手催著油門，一手則是拿著手機放在膝蓋上，不時往下查看。

貼出不久後就引起討論，有的擔心騎士安全，但質疑「不小心騎上去就算了，為什還要單手騎車」有的則是笑稱「青春不留白」，有的網友更歪樓「不要懷疑，無牌電動機車青菜改都破百」「過路費要補繳」。

國道警察第4大隊表示，檢視影片內容是1輛微型電動二輪車行駛於國道1號接近永康交流道的出口匝道及外側路肩，疑似因路況不熟、頻頻低頭查看手機，不過影片未顯示日期、時間，所以違規時間仍待釐清。尚未接獲報案及檢舉，將調閱ETC門架、CCTV及相關監視影像，查證後通知車主到案說明及舉發違規。

今下午一名騎士疑似誤闖國道，騎電動機車馳騁在國道上。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午一名騎士疑似誤闖國道，騎電動機車馳騁在國道上。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午有網友在臉書貼文指一名騎士騎電動機車上國道，引起網友一片討論。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午有網友在臉書貼文指一名騎士騎電動機車上國道，引起網友一片討論。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午有網友在臉書貼文指一名騎士騎電動機車上國道，引起網友一片討論。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午有網友在臉書貼文指一名騎士騎電動機車上國道，引起網友一片討論。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
此文貼出後引起網友討論，有的歪樓笑稱「過路費要補繳哦」。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
此文貼出後引起網友討論，有的歪樓笑稱「過路費要補繳哦」。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午一名騎士疑似誤闖國道，騎電動機車馳騁在國道上。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
今下午一名騎士疑似誤闖國道，騎電動機車馳騁在國道上。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

國道 影片

延伸閱讀

好康！彰化縣老舊機車換購電動機車 最高補助1.93萬

拓展電動機車市場！高通打入Gogoro數位儀表供應鏈

泰讚了！光陽在東南亞攻城掠地 「電動車是老天送台灣的機會」

淨零永續嘉市5處太陽能示範站 這3處可供電動機車、手機免費充

相關新聞

凌晨突發火警…宜蘭員山福園停柩室付之一炬 所幸靈堂無棺木

宜蘭員山福園停柩室今天凌晨突發火警，殯葬業者清晨發現後自行撲滅，整間停柩室燒成焦黑，靈堂付之一炬，幸未損及遺體。縣消防局...

執行酒駕勤務被告身心俱疲？台中派出所所長中彈亡 事發前傳訊向妻道歉

台中市第3分局勤工派出所所長裘景智昨晚10點多在寢室內被發現頭部中彈，緊急送醫急救仍不治，消息穿出警界驚訝不已；台中市警...

和女友吵架喝酒解悶 男模仿「蜘蛛人」攀4樓鐵窗墜1樓重傷

蔡姓男子今天上午和同居女友在高雄市前鎮區透天厝住處爭吵後，在家喝酒解悶，到下午2時52分許，蔡酒後學蜘蛛人蹲在4樓外牆鐵...

影／超狂！騎電動機車誤闖國道 網友笑：要補繳通行費

臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文及影片，國道1號永康交流道附近有人騎電動機車行駛在國道，引起網友熱議，有的笑稱「要...

迷路獨坐分隔島…韓裔8旬獨居老婦境遇堪憐 警助回家聯繫旅外兒

桃園市龍潭80歲韓國裔孫姓老婦人思念旅居南非的兒孫，昨晚攜帶行李在龍潭中豐路搭車，遺失鑰匙又疑似迷路、體力不支，獨自蹲坐...

與空軍土地糾紛…男機場外放火延燒至圍牆內 依公共危險罪嫌起訴

嘉義市高姓男子因與空軍第四聯隊有土地使用糾紛，去年5月間涉嫌載運３包易燃物在嘉義水上機場圍牆旁引燃，延燒機場圍牆內植物、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。