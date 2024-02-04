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M、N之差開錯罰單險釀誤會 竹南警方主動函請撤單

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南警察分局去年底在台61線西濱公路舉發違規超速，結果因車牌英文「M」、「N」之差開錯單，遭爆料險些誤會在基隆市上班的太太偷偷出門到苗栗遊玩，警方承認錯誤，並主動函請監理機關撤銷罰單

網友昨天下午在爆料公社PO出去年12月15日下午3點27分，在台61線93.8公里側車道的一張速限每小時40公里，嚴重超速47公里的逕行舉發單，表示舉發照片內容的機車是深色打檔機車，而他太太所騎的是藍色自動變速機車，質疑警方為何還能開錯單子？

網友說，幸好他很信任太太很努力的在上班賺錢，沒有偷偷出門遊玩，不然真的會讓一個家出現摩擦喔，家人違規被開罰他甘心被罰，但是老婆明明在基隆努力工作上班，為何要繳納這條罰款又被吊扣駕照啊？平民百姓很閒嗎？要一直跑監理站，現在又要跑法院告監理所啊？

竹南警方承認審核採證照片時，因一時疏失把車牌英文字N，看成M，警方會主動函請監理機關撤銷罰單，並加強員警相關教育訓練，以維護民眾權益。

苗栗縣竹南警察分局去年底在台61線西濱公路舉發違規超速47公里，卻因車牌英文「M」、「N」之差開錯單。圖／擷取自爆料公社
苗栗縣竹南警察分局去年底在台61線西濱公路舉發違規超速47公里，卻因車牌英文「M」、「N」之差開錯單。圖／擷取自爆料公社
苗栗縣竹南警察分局去年底在台61線西濱公路舉發違規超速47公里，卻因車牌英文「M」、「N」之差開錯單。圖／擷取自爆料公社
苗栗縣竹南警察分局去年底在台61線西濱公路舉發違規超速47公里，卻因車牌英文「M」、「N」之差開錯單。圖／擷取自爆料公社

爆料公社 罰單 罰款

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