影／小山羌跌落2公尺高水圳 消防員洞察生態「1暖舉」超有愛

南投埔里@=枇杷里哲學步道旁水圳，疑有山羌不慎跌入受困其中，當地消防獲報馳援，以網、繩等工具協助牠脫困後，不僅輕摸安撫嚇壞的小山羌，更依照牠的受困位置及自身對地方生態的瞭解，研判其生活棲地，暖心將牠野放，過程超有愛。

埔里哲學步道全長1.5公里，位居知名宗教景點地母廟旁，環境清幽，常有民眾健行或騎單車，沿途林蔭茂密，近年更因生態保育有成，不僅蜂蝶、螢火蟲、鳥類等族群數量增加，也常有民眾巧遇山羌等淺山動物。

今天就有晨運民眾發現，1頭山羌疑不慎跌落哲學步道旁水圳，且因水圳深逾2公尺高，牠無法跳出水圳，渾身濕漉漉的站在圳內泥地上，而牠蜷縮著身軀瑟瑟發抖，受困其中的落難模樣，相當令人不捨，因此急忙通報消防協助救援。

埔里中心碑消防分隊獲報後，立刻調派隊員馳援，到場後直下水圳，並以網、繩等工具合力圍捕小山羌，成功將牠從水圳中救出，其中不斷輕摸安撫嚇壞的小山羌，經確認牠並未受傷，當場決定將牠野放山林。

消防人員更依據小山羌的受困位置，及自身對地方生態的瞭解，研判他應該來自地母廟上方山林，因此暖心將牠載往可能的生活棲地野放，野放前不忘重新檢視牠身體健康，並輕撫背部向牠道別，整個救援及野放過程不禁讓人直呼超有愛。