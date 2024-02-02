高雄狼師11年猥褻7男童「1人遭染指50次」 市府查黑數
高雄一名56歲戴姓族語外聘教師，涉嫌在11年內猥褻至少7名男童，摸男童生殖器並拍下體照存於電腦，其中2名男童分別遭猥褻高達50、60次，戴男目前羈押中；社會局指出，案在去年12月獲報後配合檢警調查，也將該老師立即停聘，目前持續清查是否有其他學生遭不當對待。
今年初有被害男童向警方報案，指遭學校教族語的戴男撫摸生殖器或臀部，甚至拍下體照片，存在個人硬碟中。檢警本月16日前往戴男住處搜索，發現2名男童上完族語課後遭戴男留在教室，長年遭染指，分別遭猥褻50次、60次；檢方依加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌聲押戴男獲准。
檢方在戴男電腦中發現他7年前在住處拍下猥褻兒童影像，根據清查資料及提告被害人，已知有7名男童受害；且戴男在高雄多間國小任職長達11年，檢方發現戴男猥褻對象年齡層相近，犯罪次數多，懷疑不只7人受害，呼籲曾受猥褻男童、家長出面指證，協助檢警掌握更多證據，釐清戴男涉案程度。
高雄社會局回應，此案在去年12月中旬已陸續接獲通報，第一時間即報案，教育局也立即將該名老師停聘，社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，並安排心理諮商課程；社會局家防中心今年1月11日已邀集教育局、各學校、婦幼隊、地檢署召開網絡會議，針對曾有上過該名老師課程的學生調查有無遭受不當對待。
社會局表示，嚴厲譴責該名老師之不當行為，並主動了解有無更多受害者，並持續關懷被害學生在校及家庭的狀況，後續會配合地檢署所扣押的資訊，清查潛在被害人，提供陪同司法、關懷身心狀況、提供心理輔導等，如果查證屬實，亦會依據兒少法裁罰。
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