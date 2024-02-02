影／機車騎士撞了就跑 雄警埋伏45分鐘逮人 一舉破兩案

高雄巿楊姓女子周一開車上班途中，被後方機車追撞，肇事者逃逸，警方接獲報案調閱路口監視器影像，循線追查，鎖定24歲張姓通緝犯，經45分鐘路口埋伏後，此男果然騎機車出現，警方利用停等紅燈之際，上前逮人，一舉破兩案。

本周一上午7時許，高雄市警局岡山分局橋頭分駐所獲報機車騎士肇事逃逸，副所長呂錦河率警員林聿芸等5人，先於民眾報案路段一一過濾行經車輛，由於，肇逃者疑似警方鎖定的傷害通緝犯顏男，且該路段正好是顏男上班必經路段，員警索性喬裝就地埋伏。