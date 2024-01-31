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油壓剪撬開機台竊零錢 竊盜集團偷遍台南娃娃機店...5人被送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

劉姓男子等5人組竊盜集團，涉嫌自今年1月間偷遍台南市8區26家娃娃機店，竊嫌以油壓剪撬開機台竊取零錢，店家合計損失33萬餘元，市警五分局成立專案小組埋伏多日，將集團全數竊嫌緝獲到案，全案昨依竊盜罪嫌送辦。

台南市北區、東區、永康區、新化區、安南區、歸仁區及仁德區等8區，自1月13日起多家娃娃機店陸續發生機台內零錢遭竊盜，光是北區就發生了9起，市警五分局長洪宏榮非常重視，立即成立專案小組全力偵辦。

警方經調閱監視器發現是一夥竊盜集團所為，竊嫌分別搭乘小客車、機車及腳踏車等交通工具，趁店內沒有人時，以油壓剪破壞鎖頭竊取機台內銅板。專案小組分析研判犯案手法，鎖定作案車輛，循線在經常出沒的地點埋伏。

1月27日傍晚6點多，員警在北區成功路大樓地下室發現前來開車的竊嫌46歲葉男及34歲陳男，立即帶案偵辦，昨天再循線陸續查獲30歲劉男(主嫌)、32歲洪男及30歲李男到案，將集團所有犯嫌緝獲查。該竊盜集團在台南地區共犯下26件娃娃機台竊案，共計竊取33萬餘元，竊盜所得全都吃喝玩樂殆盡，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢偵辦。

市警五分局呼籲，娃娃機台經營者應視需求裝設不易破壞的鎖頭或其他防盜設施，更應確保店內監視錄影系統正常運轉，降低遭竊風險，警方在春節期間將全力加強治安維護，強化防竊作為，讓民眾安心過好年。

台南市警方破獲娃娃娃機店竊案，警方查獲涉案人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方破獲娃娃娃機店竊案，警方查獲涉案人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區等多家娃娃機店被偷錢，警方查獲5人涉案法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區等多家娃娃機店被偷錢，警方查獲5人涉案法辦。記者黃宣翰／翻攝

娃娃機 竊盜 台南 監視器

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