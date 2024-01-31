網路簽賭輸錢搶銀樓87萬金項鍊 新湖警靠電眼5小時破案

新竹彭姓、葉姓男子因網路簽賭積欠債務，為償還賭債，前天在湖口鄉達生路一處銀樓行搶。彭男進入銀樓內假意購買金項鍊，葉男則在店外把風，同時開著變造車牌的轎車準備接駁，彭男待店家交付2條市價約87萬金項鍊後，立即跑出店外並坐上葉男轎車離去。警方獲報後，調閱上百支監視器，5小時內將2人逮捕歸案，訊後依搶奪等罪嫌送辦。

據了解，25歲彭姓男子沉迷網路簽賭，先前因贏錢曾至行搶的銀樓購買2次金項鍊，因此老闆對其有印象。前天晚間6時許，彭男再次到該銀樓，表示年關將至，要購買2條金項鍊供自己穿戴，老闆因戒心降低，於是分別拿出店內5兩、6兩市價共87萬的金項鍊供彭男挑選。

彭男先假意挑選、欣賞，待老闆估算價格時，立即拿起2條項鍊就往門口逃出，並隨即坐上28歲葉男的變造車牌的轎車逃逸，接著到新竹縣各鄉鎮尋找銀樓銷贓。

新湖警分局獲報後，隨即與警察局刑警大隊成立專案小組，鎖定葉男轎車調閱監視器追查，並於當天晚間11時許，在竹北市將2人逮捕，並於兩人身上起獲贓物金項鍊2條，訊後依搶奪、竊盜、偽造文書等罪嫌移送法辦，檢方複訊後，2人各5萬交保候傳。

新湖分局分局長黃政龍呼籲，年關將近，商家、民眾應慎守自身財物。新湖警分局將持續加強轄內金融機構巡守，讓民眾安心好過年。