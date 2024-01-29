非法貯存山坡地傳惡臭 保七警開挖查獲營建廢棄物 4人遭起訴

開設清潔公司廖姓男子，涉收取新北市社區及餐廳、富基漁港等6處漁港的廢棄物後，非法堆放在新北市石門區自家山坡地，甚至開挖填埋廖父土木包工公司的營建廢棄物。保七總隊第三大隊蒐證送辦，士林地檢署日前偵結，依廢棄物清理法等罪嫌，起訴廖姓父子3人及簡姓登記負責人，員工6人獲緩起訴。

全案起源於，潔寶清潔公司，原先領有新北市環保局核發乙級廢棄物清除許可證，但無設立核可的轉運站或貯存場，2019年6月年至2022年3月間，涉收取新北市淡水、三芝、石門、金山等一帶社區及餐廳生活垃圾，非法貯存廢棄物在廖與親戚位在石門區的土地上，大量生活廢棄物散發出惡臭，民眾難忍惡臭多次陳情。

起訴指出，廖男的清潔公司，曾因承包漁會清理港區垃圾工作，被撤照後，涉嫌找來找廖父公司的員工，前往麟山鼻漁港、草里漁港、富基漁港、石門漁港、新北市金山區磺港漁港、水尾漁港等6處漁港，收取一般垃圾、漁網等廢棄物，並連同土木產生的磁磚營建混合物等，一同載運回填尖子鹿山坡地。

廖等人涉開挖整地、搭建鐵皮屋、圍籬及大門，供停車、堆置廢棄物，幸好無致生水土流失。司機等員工除了到港區工作，也收取知名連鎖飯店的廢棄物，沒立即送到合法處理機構，反而載回石門區梅山土地上分類。

51歲廖男供稱，清運廢棄回來後放在梅山土地的停車場，等到焚化輪有營運，才會再運到焚化爐，因被廢止清除許可，才把廢棄物到至石門尖子鹿山坡地。47歲廖男胞弟供稱，他父親的土木包工公司擔任工地負責人，曾經指派員工開車去收回收物，也命司機推放混凝土、廢磚塊後，掩埋填平。高齡8旬的廖父也認罪，自知地點是山坡地。

保七總隊第三大隊今指出，經長達1年蒐證，去年3月2日專案小組搜索3家公司、2處非法貯存廢棄物場，並開挖石門山區樹林內貯存點，查獲掩埋磚頭、混凝土塊、磁磚、廢塑膠等營建廢棄物。廖姓兄弟與廖父3人，及簡姓登記負責人等4人，遭依廢棄物清理法送辦，廖等3人遭聲押後法院以5萬至10萬不等金額交保。