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把消防隊當外送？山友挑戰登南三段缺糧 竟向消防局請求運補

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

消防隊員不等於高山協作，更不是外送員。林姓等6名山友挑戰南三段，因寒流行程延誤糧食缺乏，昨晚向南投縣消防局求援，希望運補物資。消防局考量登山隊安全無虞，缺乏物資應找高山協作，經過引介運補物資的協作上午出發，晚間6時半便與登山隊會合，並引導登山隊從郡大林道下山。

南投縣消防局第三大隊長林正宜說，這支6人登山隊，17日由花蓮縣瑞穗林道入山，預計8天挑戰南三段，25日由信義鄉郡大林道下山。

但因為強烈寒流來襲，山區下雪路徑濕滑難行，影響到行程進度，昨天抵達亞力士營地時，物資已經不足。登山隊員打電話向南投縣消防局求助，希望協助運補物資。消防隊員聽到請求運補物資，感覺不太好，認為被當成外送員。

林正宜確認無人受傷，告知登山隊如非山域事故，物資糧食不足，應找高山嚮導、協作提供運補，費用自行負責，而非由消防隊員運補私人物資。經過解說，登山隊表示理解，強調他們並無意使用搜救資源，只是不知如何聯繫登山公司，如高山協作願意運補，他們會自負費用。經消防局介紹，運補物資的高山協作今天上午出發，晚間六點半前已經抵達亞力士營地，除了補充物資外，也會協助登山隊安全下撤。

林正宜說，消防隊員入山救人攜帶救難器材，高山協作才是運補物資專家，負重能力、腳程和對山域掌握都比消防隊員高，以到亞力士營地來說，高山協作腳程只要1天，搜救隊員可能要2至3天才能趕到，且消防人員雪季登山經驗更沒有高山協作豐富。

林正宜坦言，高山搜救考驗體能和經驗，消防隊員沒有選擇，每次有山域事故都要派遣人員搶救，但年輕消防隊員缺乏高山搜救經驗，搜救任務對消防隊員也是高風險，每個救援任務，除非搜救隊平安回到隊部，否則他都為弟兄安危擔心。

他也呼籲登山務必考慮氣候等因素，並規畫下撤等備案，如果行程必須中斷、停止，由專業的高山協作協助，才是正確登山觀念。

南投山域事故頻傳，消防人員上山救援也要背負極大風險。圖／南投消防局提供
南投山域事故頻傳，消防人員上山救援也要背負極大風險。圖／南投消防局提供

外送員 南投 山友

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