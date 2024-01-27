國一362.2K聯結車失控自撞護欄 疑分心釀禍駕駛幸無傷

國道一號北向362.2公里處（鼎金系統交流道），今天下午2時32分許，48歲許姓男子駕駛聯結車，疑因操作不當失控自撞內側護欄，半截車頭、車身卡在護欄上，占據出口匝道內側一線交通，所幸，駕駛座許男並未受傷，肇事原因仍待警方釐清調查。

第五公路警察大隊表示，許男當時駕駛聯結車正駛入國一北向362.2公里處的出口匝道，原本欲開往國十

西向出口匝道，但許男於內側車道直行，突然間卻將車頭左轉，前車輪直接跨上內側護欄，導致半截車身卡在護欄上，動彈不得。