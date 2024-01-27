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國一362.2K聯結車失控自撞護欄 疑分心釀禍駕駛幸無傷

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號北向362.2公里處（鼎金系統交流道），今天下午2時32分許，48歲許姓男子駕駛聯結車，疑因操作不當失控自撞內側護欄，半截車頭、車身卡在護欄上，占據出口匝道內側一線交通，所幸，駕駛座許男並未受傷，肇事原因仍待警方釐清調查。

第五公路警察大隊表示，許男當時駕駛聯結車正駛入國一北向362.2公里處的出口匝道，原本欲開往國十

西向出口匝道，但許男於內側車道直行，突然間卻將車頭左轉，前車輪直接跨上內側護欄，導致半截車身卡在護欄上，動彈不得。

「行駛國道因注意車前路況，切勿分心釀禍！」警方指出，目前暫時封閉國一北向鼎金系統交流道往國道10號西向出口匝道，拖吊車輛，由岡山分隊依規定處理，駕駛無飲酒情形。

國一鼎金交流道出口匝道附近，聯結車失控自撞內側護欄。記者古和純／翻攝
國一鼎金交流道出口匝道附近，聯結車失控自撞內側護欄。記者古和純／翻攝
國一鼎金交流道出口匝道附近，聯結車失控自撞內側護欄。記者古和純／翻攝
國一鼎金交流道出口匝道附近，聯結車失控自撞內側護欄。記者古和純／翻攝

國道 岡山 自撞

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