深夜飛車跑給警察追！外籍車主恐吞19張紅單 重處16萬元

高雄上周五凌晨1時許，警方巡邏至在岡山區柳橋西路段時，發現一輛可疑轎車，既違規怠速又未開大燈，但正當警方上前攔停之際，該車反倒飛車逃逸，事後，警方依道路交通管理處罰條例，針對19件違規事項逕行製單舉發，據悉，該車主為外籍人士，最重恐得繳交16萬元罰鍰。

岡山分局指出，當晚巡邏警一發現形跡可疑的白色轎車，便拉下車窗大喊「怎麼了？路邊停一下！」但該男駕駛狀似不服攔停，不顧警車於後方鳴笛示意攔停，逕自往前方高速駛去。

由於，警方為避免追車造成其他用路人的危害，採取尾隨在後、伺機攔停方式追緝，但追至岡山區岡山路段時，該車仍拒絕警方盤查，直直向前往台南方向逃逸無蹤。

事後，警方依車牌查到該車主為外籍人士，恐非當晚駕駛人，仍依據道路交通管理處罰條例相關規定，對該轎車車主依危險駕車、逆向、闖紅燈、不服稽查取締等違規情形，製單舉發19件，預計最重可共處16萬元許。