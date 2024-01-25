股民小心 詐團誘騙5大類型

詐團手法千奇百怪，現在將腦筋動到股民頭上，竟然誘騙不少高齡長者把手中的股票賣掉，再把錢匯給詐團，去年各大券商已出現不少類似案例，券商因此全面提高警戒，避免不知情民眾受害。

根據金管會、刑事警察局和券商的掌握，最常見的賣股籌現金給詐團的案例，有五大類型，第一，股民加入LINE群組參與股票申購，先繳交一筆保證金，詐騙集團告知抽中股票還須繳後續尾款，因此要股民賣股籌現金；第二，詐團以阻止股票下檔等離譜的理由，誘騙股民賣股匯款；第三，佯稱股民所參加的股票IPO有中籤，要求匯款繳保證金；第四，威脅台股投資人，若不匯款將有違約的民事、刑事責任以及影響個人信用紀錄等，致客戶心生恐懼；第五，加入投資股票LINE群組，被群主要求投資得要先匯款，還不斷電催客戶匯款。

業界高層指出，針對這五大詐騙類型，能否阻詐成功取決於營業員的臨時反應和機警程度很重要。以龍頭券商元大證券為例，去年元大證券營業員因為查覺不對勁而出面阻詐的案例有六十二件，阻詐金額高達三六○八萬元，其中靠著客戶對營業員的信賴以及營業員和銀行、警察局之間的聯防，仍有超過四十件的案例因而阻詐成功。

至於這類要股民賣股匯款的詐騙案，中南部比重甚高，業界高層表示，一些不尋常的現象，例如客戶一下子要大清數百萬元的庫存、或出現不合理的大量賣股的情況，營業員都得高度警覺；而民眾在開戶時不斷講電話和查看手機，營業員查覺有異樣而使詐團自己「露餡」，也是可阻詐成功的機會。另外，同一集團的銀行和證券子公司通力合作，也可發揮更好的阻詐成效。

根據目前券商蒐集到的勸誘賣股相關的詐騙態樣，大部分是營業員查覺到客戶買賣股票狀況有異，有些是和銀行聯防之後取得的資料；但由於近來股市起伏大，投資人買賣股票比以往更加頻繁，如何從裡面辨識是正常交易或是和詐團有關，相對更不容易，這也考驗營業員平時和客戶的互動及對客戶的了解。