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男自創捷運觀光導覽手冊拉廣告 算命工作室、中醫診所提告
何姓男子發想印刷一本捷運觀光導覽手冊，並用以招攬廣告，卻涉用未登記公司的印刷廠名義，自稱印刷廠經理，向捷運站周邊的算命工作室、中醫診所拉廣告。士林地檢署認定，何男涉犯公司法依法起訴。
此案捷運觀光手冊，和台北捷運公司無關，而是何男自行發想設計的「捷運導覽觀光手冊」並預計招攬廣告後，在捷運周邊街頭或市場，自己發送手冊。
起訴指出，何男自行找印刷廠印5000份手冊，一本單價23元，並自稱印刷廠經理，但因印刷廠並未經登記公司，何男去年3月4日電聯某算命工作室拉廣告，約好2萬9千元價金，在手冊刊登全頁廣告，共收1萬5200元訂金。
何男去年3月28日涉用同手法，向淡水區某中醫診所拉廣告，以1萬6千元價金刊登三分之二全頁廣告，診所職員代為給付3千元訂金，2案犯罪所得共1萬8200元。全案經算命工作室、中醫診所察覺有異，提供監視器，報案提告詐欺等罪嫌。
何男到案後坦承，以印刷廠公司名義，招攬業務、收去訂金。檢方認定，何男雖虛構公司主體名稱簽訂契約，但確有履約契約中約定的刊登廣告印刷發放，但契約中無明文約定印刷數量及發放地點等，難以認定詐騙，全案依公司法第19條1項未經公司設立登記，不得以公司名義經營業務，起訴何男。
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