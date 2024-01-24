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新北1歲嫩嬰疑遭口罩悶死 公托頻致歉：因不捨孩子感冒
華視主播林彥汝昨晚在臉書爆料，朋友姐姐的1歲幼兒因公托疏忽，在托嬰中心被口罩活活悶死。新北某公托江姓理事長說，因近期傳染病高峰期，不捨孩子感冒因而要求戴口罩，當初也有跟家長說明，如今發生如此憾事所有老師都非常難過，並多次說「我們也很抱歉」，將全力協助家長釐清、配合司法單位調查。
林彥汝昨在臉書轉貼家屬文章指出，家屬突然接到托嬰來電說小孩突然無呼吸心跳，經過搶救還是無力回天，家屬看了監視器才找到答案，因托嬰這禮拜實施口罩令，早上老師幫小朋友戴口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求他要戴，所以又幫他戴上孩子就哭了。
家屬質疑，可能因眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，黏住口鼻窒息，孩子掙扎著倒下「但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺」，導致錯過黃金急救時間。
對此，承接該公托的江姓理事長說，該名孩子確實在他們托嬰中心，對這件事感到非常遺憾。江表示，由於近期是傳染病高峰期，不捨孩子感冒因此要求戴口罩，當初也有跟家長說明，如今發生憾事所有老師都非常難過自責，將全力協助家長去釐清事情真相，並配合司法單位調查，該做的盡量做「我們真的很抱歉」。
另外，是否因意外事件發生免除口罩令？江姓理事長說，目前現階段先配合調查釐清情況，若有疏忽地方會勇於面對，後續口罩令部分有任何動作會以孩子健康、平安優先考量。
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