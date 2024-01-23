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專家提醒／聞親友想不開 先通報社政單位

聯合報／ 記者賴昀岫宋原彰徐如宜／連線報導

高雄市發生一家五口陳屍租屋處，專家提醒，如周遭親友講出「人生無望，不如走了算了」等字眼，甚至交代遺言，代表負面風險極高，應該立即通報社政單位。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏指出，家庭經濟困難是屬連續性的，開始生意周轉不靈，付不出卡債，大都先尋求親友協助，接著尋求銀行或信用貸款等合法管道，危機愈來愈大，只好選擇地下經濟，最後難以收拾。

李俊宏說，長時間面臨經濟困難和生活壓力，易引發憂鬱症、情緒低落、失眠，甚至負面意念，常說「人生沒有希望」、「真的想要一走了之」等，甚至交代遺言，或是尋找地點、購置工具等具體行動，即代表瀕於臨界邊緣，親友旁人應該提高警覺，協助通報社政單位。

不過從脆弱家庭到高風險家庭通報成案，需要一段時間，李俊宏建議民眾發現周遭小朋友繳不起營養午餐或書籍費用，或經常食用待用餐，就應主動關心，幫助孩子，擴大善意，讓弱勢族群感受溫暖，降低負面意念。

高雄凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷說，根據研究八成以上衝動行為者在生前二周會有明顯憂鬱、躁鬱，前者特徵是不與人溝通、無食欲、行事倦怠等，後者是易怒、暴飲暴食、精力旺盛等，父母若帶著孩子有衝動行為，常抱持「孩子獨活是不利孩子」想法，將孩子綁在身邊，甚至不讓其上學，師長或親友發現後就應立即通報警政或社政組織。

高雄張老師說，現今社會每個人承受不同壓力，如已無法負荷目前所面對壓力時，建議依序做三件事「覺察自己的壓力」、「適當的發洩情緒」和「說出自己的感受」。

憂鬱症 人生

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