快訊

只有5個營業日！龍年新鈔兌換8銀行開跑 百元鈔每人百張為限

獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

影／機車嚴重變形…女騎士遭高速追撞亡 他肇逃酒測值超高

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名25歲古姓女子日前騎車行經大園區大觀路，一輛小客車行駛在她後方，卻不明原因突然踩油門加速，高速追撞古女，造成古女重傷送醫不治。而小客車肇事逃逸，約3小時後在國道拋錨被逮，警方對男子實施酒測高達0.97毫克，依公共危險及過失致死罪移送偵辦。

25歲古女17日下午5點多，騎機車沿大園區大觀路直行往觀音方向，在大觀路三段341號前遭後方疾駛而來的小客車高速追撞，古女當場連人帶車噴飛，從路邊監視器畫面可見，古女被撞當下速度非常快，機車甚至在地上擦出火花，畫面相當驚悚，事後小客車肇事逃逸，古女身受重傷，機車嚴重變形，送醫後在當晚7點多宣告不治。

對此駕車的41歲褚姓男子，肇逃後在當晚8點多又酒駕開車回家，結果在國道一號車輛拋錨，警方請拖吊業者將人、車帶回大園交通分隊，員警針對褚男實施酒測，發現他酒測值0.97毫克，褚男則稱自己中午時吃飯邊喝烈酒，警詢後依公共危險及過失致死罪，將褚男移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小客車撞到古女後肇事逃逸，約3小時後在國道拋錨被逮，警方對男子實施酒測高達0.97毫克，依公共危險及過失致死罪移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
小客車撞到古女後肇事逃逸，約3小時後在國道拋錨被逮，警方對男子實施酒測高達0.97毫克，依公共危險及過失致死罪移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園25歲古女17日下午騎車行經大園區大觀路，遭小客車高速追撞連人帶車噴飛慘死。記者周嘉茹／翻攝
桃園25歲古女17日下午騎車行經大園區大觀路，遭小客車高速追撞連人帶車噴飛慘死。記者周嘉茹／翻攝
古女被撞當下速度非常快，機車甚至在地上擦出火花，畫面相當驚悚。記者周嘉茹／翻攝
古女被撞當下速度非常快，機車甚至在地上擦出火花，畫面相當驚悚。記者周嘉茹／翻攝

酒測 過失致死 桃園

延伸閱讀

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

影／小黃遭追撞司機下車查看 公車急煞7名乘客受傷送醫

你累了嗎？捷運淡水站前 白色轎車恍神連環追撞下巴脫落

新北環快機車追撞車禍 3名傷者有一人當場無呼吸心跳

相關新聞

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

馮姓女子18日下午駕駛特斯拉轎車，在高雄市光華一路併排臨停，剛好騎機車搭載3歲兒子的楊姓女子行經該處，特斯拉車頭擦撞楊的...

高雄一家五口陳屍家中「過去無通報紀錄」 社會局回應了

高雄市七賢二路某處公寓4樓昨晚發生一家5口陳屍屋內憾事，據悉女屋主有經濟壓力，同事昨晚聯繫不上對方後報警，警方破門後發現...

誤把油門當煞車…轎車迴轉撞進便當店 波及2人受傷送醫

嘉義縣朴子市海通路一間便當店，今早遭轎車整輛撞進去，轎車先是在迴轉時不慎擦撞機車，駕駛疑因太過緊張，欲踩煞車卻誤踩油門，...

機車嚴重變形…女騎士遭高速追撞亡 他肇逃酒測值超高

桃園市一名25歲古姓女子日前騎車行經大園區大觀路，一輛小客車行駛在她後方，卻不明原因突然踩油門加速，高速追撞古女，造成古...

高雄1家5口疑經濟壓力走上絕路 國民黨發言人林家興籲重畫貧窮線

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣。國民黨發言人林家興說，雖然民進...

影／工人為引導車輛私自攔路擋車 被按喇叭卻耍流氓

新北市三重區某建築工地，昨天有1名工人為了引導工地內的車輛駛出，直接站到街上擋車，被按喇叭卻開始耍流氓，連續狠嗆：不然你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。