影／機車嚴重變形…女騎士遭高速追撞亡 他肇逃酒測值超高

桃園市一名25歲古姓女子日前騎車行經大園區大觀路，一輛小客車行駛在她後方，卻不明原因突然踩油門加速，高速追撞古女，造成古女重傷送醫不治。而小客車肇事逃逸，約3小時後在國道拋錨被逮，警方對男子實施酒測高達0.97毫克，依公共危險及過失致死罪移送偵辦。

25歲古女17日下午5點多，騎機車沿大園區大觀路直行往觀音方向，在大觀路三段341號前遭後方疾駛而來的小客車高速追撞，古女當場連人帶車噴飛，從路邊監視器畫面可見，古女被撞當下速度非常快，機車甚至在地上擦出火花，畫面相當驚悚，事後小客車肇事逃逸，古女身受重傷，機車嚴重變形，送醫後在當晚7點多宣告不治。

對此駕車的41歲褚姓男子，肇逃後在當晚8點多又酒駕開車回家，結果在國道一號車輛拋錨，警方請拖吊業者將人、車帶回大園交通分隊，員警針對褚男實施酒測，發現他酒測值0.97毫克，褚男則稱自己中午時吃飯邊喝烈酒，警詢後依公共危險及過失致死罪，將褚男移送桃園地檢署偵辦。

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