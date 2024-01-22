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誤把油門當煞車…轎車迴轉撞進便當店 波及2人受傷送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市海通路一間便當店，今早遭轎車整輛撞進去，轎車先是在迴轉時不慎擦撞機車，駕駛疑因太過緊張，欲踩煞車卻誤踩油門，整輛車撞破玻璃衝進便當店，傷及騎車騎士和便當店店員，四肢擦挫傷陸續送醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方指出，朴子市海通路今早8點多發生一起交通事故，一輛轎車欲向左迴轉，未注意後方來車，先與機車發生擦撞，隨後轎車駕駛疑因緊張，欲煞車而不慎誤踩油門，徑直撞碎玻璃衝入便當店，造成機車騎士及便當店店員受傷，兩人陸續送醫治療。

嘉義縣消防局表示，今早7點54分獲報，朴子市海通路附近一間便當店前發生事故，立即派遣人車前往，到場發現為一輛自小客車不明原因衝撞民宅，現場有2人受傷、意識清楚，62歲、73歲女子皆身體部分擦挫傷，立即由救護車送往長庚醫院診治。

警方補充，初步調查轎車駕駛與機車騎士酒測值均為0，2名女子送醫後均無生命危險，詳細事故發生原因，由朴子分局交通事故處理小組調查中；呼籲用路人駕駛車輛時，應保持高度注意力，行車前應檢查車輛安全性能，以維護自身及其他人用路安全。

嘉義縣朴子市今早一輛轎車迴轉時，不慎把油門當煞車撞進便當店，波及2人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市今早一輛轎車迴轉時，不慎把油門當煞車撞進便當店，波及2人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市今早一輛轎車迴轉時，不慎把油門當煞車撞進便當店，波及2人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市今早一輛轎車迴轉時，不慎把油門當煞車撞進便當店，波及2人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝

便當 朴子

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