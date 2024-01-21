注意！白河警轄區最新機動測速照相時段地點出爐
台南市白河警分局今天公布本月22至26日最新轄區機動測速照相時段、地點，主要集中在易肇事路段。警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，超速逾40公里以上，最高可處3萬6000元及吊扣汽車牌照達半年，籲請用路人勿超速。
警方強調，取締非主要手段，籲請用路人行經該路段減速，將交通事故降到最低，相關取締時間、路段如下：
一、1月22日8-12時(機動)，後壁區市172線26.9K安溪路段 (西往東)。
二、1月23日14-18時(機動)，東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)。
三、1月24日8-12時(機動)，後壁區市172甲線1.94K處後壁路段(西向東)。
四、1月25日14-18時(機動)，白河區市172線30.2K下秀祐路段(雙向)。
五、1月26日8-12時(機動)，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)。
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