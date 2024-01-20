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新北環快機車追撞車禍 3名傷者有一人當場無呼吸心跳
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。車禍現場及事發原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局20日晚上8時許獲報，新北市中和區新北環快慢車道發生機車追撞車禍，救護人員迅速趕抵，到場共有3 名傷者，其中洪姓女子（63歲）當場無呼吸心跳，另兩名傷者劉女子（52歲）和林姓男子（32歲）二人全身多處擦挫傷，3人經送醫搶救，洪女已恢復呼吸心跳，但情況危急，目前仍在醫院觀察中。
據了解，劉女當時騎機車沿新北環快由永和往新店方向行駛，因不明原因自摔，林男騎機車後載母親洪女二人，原本跟在劉女機車後方，同方向行駛，因事出突然，林男閃避不及，追撞上劉女機車，導致這起車禍意外。劉女及林男二人酒測值皆為零，確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調閱沿線視器畫面來調查釐清中。
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