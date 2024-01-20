聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北環快機車追撞車禍 3名傷者有一人當場無呼吸心跳

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。車禍現場及事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局20日晚上8時許獲報，新北市中和區新北環快慢車道發生機車追撞車禍，救護人員迅速趕抵，到場共有3 名傷者，其中洪姓女子（63歲）當場無呼吸心跳，另兩名傷者劉女子（52歲）和林姓男子（32歲）二人全身多處擦挫傷，3人經送醫搶救，洪女已恢復呼吸心跳，但情況危急，目前仍在醫院觀察中。

據了解，劉女當時騎機車沿新北環快由永和往新店方向行駛，因不明原因自摔，林男騎機車後載母親洪女二人，原本跟在劉女機車後方，同方向行駛，因事出突然，林男閃避不及，追撞上劉女機車，導致這起車禍意外。劉女及林男二人酒測值皆為零，確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調閱沿線視器畫面來調查釐清中。

新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝
新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。 記者王長鼎／翻攝

車禍 自摔

延伸閱讀

台65線1.6K曳引車追撞小貨車 砂石散落一地1傷送醫

停在白線上害機車追撞釀父子3人2死1重傷 小貨車駕駛判7月

恐怖畫面曝…台66西向桃園段4車連環撞 小轎車遭大車夾殺嚴重凹毀

國道1號彰化段3車追撞 一度回堵近2公里

相關新聞

騎機車載女友擦撞軍車！通緝犯怕身分曝光 竟丟下腳傷女友逃逸

屏東恆春三軍聯訓基地仁壽營區大門前，1輛機車今天下午撞上正要右轉進營區的軍用卡車，警方趕至現場不見肇事男騎士，詢問摔傷留...

年產1200萬打！善化啤酒廠驚傳火警 廠方：暫不影響產能

台灣菸酒公司台南善化啤酒廠今天晚間傳出火警，廠區內一處分電室不明原因起起火，陣陣黑煙向外竄出，南市消防局出動14車28人...

北市大安警柔術國際賽奪金 為追特勤夢練超狂體、戰技

亞洲柔術運動聯盟「台灣國際柔術公開賽」今在台北市信義運動中心舉行，台北市大安分局警員何冠緯經半年密集訓練，今參賽一路過關...

以膠帶限制行動…新北教保員不當對待幼兒 遭罰8萬元解聘

新北市永和區某幼兒園鄧姓教保員，因幼兒午睡亂動，以膠帶限制行動，另對上廁所遲未返回教室的幼兒限制行動。教育局今天表示，鄧...

超衰！高雄男駕車載女友遭變換車道轎車撞翻 釀2傷

洪姓男子今晚10時4分許駕車搭載余姓女友，行經高雄市博愛三路時，遭變換車道由陳姓男子駕駛的轎車撞及，導致洪的轎車當場側翻...

新北環快機車追撞車禍 3名傷者有一人當場無呼吸心跳

新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。