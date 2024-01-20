新北環快機車追撞車禍 3名傷者有一人當場無呼吸心跳

新北市中和區新北環快中和往新店方向， 20日晚發生兩輛機車追撞車禍，現場3名傷者，其中有一人當場無呼吸心跳，由救護車送醫搶救。車禍現場及事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局20日晚上8時許獲報，新北市中和區新北環快慢車道發生機車追撞車禍，救護人員迅速趕抵，到場共有3 名傷者，其中洪姓女子（63歲）當場無呼吸心跳，另兩名傷者劉女子（52歲）和林姓男子（32歲）二人全身多處擦挫傷，3人經送醫搶救，洪女已恢復呼吸心跳，但情況危急，目前仍在醫院觀察中。