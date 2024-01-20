離奇失蹤？28歲男馬崙山登山口失聯 疑摔落200米深谷

28歲潘姓男子昨從苗栗到台中市和平區親戚家居住，昨晚稱要出門走走，未帶手機，整夜未歸，家屬今早報案協尋。據悉，在馬崙山登山口發現一頂高掛樹梢的帽子，疑為潘男所有，由於一旁就是200米深谷，不排除摔落或迷途，警消已加派人力擴大搜索，並向民間救災協會申請空拍機加入救援。

今天上午9點多，台中市消防局接獲潘男家屬報案，指28歲潘男昨從苗栗住所到台中市和平區馬崙山登山口附近親戚家住宿，未帶手機，昨晚外出散步後，至今音訊全無，請求協尋。

搜救人員表示，今早在馬崙山登山口一棵樹梢上發現一頂帽子，疑似為潘男所有，由於帽子掛在高處，應是人為放置，至於是否摔落一旁約200多米深谷，仍待進一步擴大協尋。