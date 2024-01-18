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疑未禮讓直行車先行 淡水機車撞紅牌重機...1騎士重傷1擦傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區淡水區下圭柔山35號前，昨天晚上發生兩機車碰撞事故，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區淡水區下圭柔山35號前，昨天晚上發生兩機車碰撞事故，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子昨天晚上騎機車疑未禮讓直行車先行，於新北市淡水區下圭柔山碰撞一輛紅牌重機，造成兩機車毀損一重傷一擦傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸皆無生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，張姓男子（41歲）昨天晚上8時30分左右逛完夜市騎機車回家，途中他從新北市淡水區淡水區下圭柔山35號（集應廟出入口）穿越淡金路，不慎與淡金路上蘇男（56歲）所騎的紅牌重機車發生碰撞，強烈撞擊導致兩人當場拋飛落地，兩車車體破裂毀損，車殼零件散落一地。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視張男右腳骨折、腦部內出血，蘇男輕微擦傷，緊急協助後送兩人送醫急救，所幸皆無生命危險。肇事雙方沒有酒駕，路口沒有號誌標誌，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市淡水區淡水區下圭柔山35號前，昨天晚上發生兩機車碰撞事故，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區淡水區下圭柔山35號前，昨天晚上發生兩機車碰撞事故，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

淡水 酒駕

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