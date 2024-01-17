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救護車沿路鳴笛…機車騎士未禮讓「直接撞上」 摔傷又挨罰
賴姓男子今天下午騎機車載吳女，行經新北市板橋區文化路二段與民生路二段口，疑未禮讓救護車先行直往救護車身撞去，賴男及吳女跌摔輕微擦挫傷，檢視後無需就醫，雙方沒有酒駕，事故原因待查。警方依法開處3600元罰鍰，並吊銷賴男駕駛執照。
據了解，賴姓男子（26歲）今天下午1時許騎機車載吳姓女子（23歲），沿著新北市板橋區文化路往台北方向行駛，途中行經文化路二段與民生路二段口遇到鳴笛救護車，賴男疑未注意車前狀況，急煞不成直接往救護車車身撞去。
賴男及吳女人車跌摔，救護員檢視兩人肢體輕微擦挫傷無須就醫，雙方沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。賴男未禮讓救護車先行，警依違反道路交通管理處罰條例第45條2項之規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，開處3600元罰鍰，並吊銷其駕駛執照。
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