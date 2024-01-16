車窗秀槍型打火機引恐慌 南警以車追人送辦2男

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男子車窗秀槍型打火機引起外界恐慌 ，南市佳里警方以車追人確依法送辦2男。記者謝進盛／翻攝

網路社群傳出台南佳里區有車子行駛副駕駛手持疑似槍枝伸出窗外影片，引起外界恐慌，警方以車追人，昨晚查出為「槍型打火機」，警詢後將2名男子依恐嚇危安罪嫌送辦，另闖紅燈交通違規一併開罰。

有民眾14日在網路社群PO文，指稱有輛皮卡車（pickup)行駛佳里區新生路時，副駕駛手持疑似槍枝物品伸出窗外，經後方車子行車記錄器錄下畫面。

不少人在網路影片分享留言，也有人憂心衝擊治安，警方更不敢大意，調閱路口監視器以車追人，昨晚循線在佳里區漳州里找到邱姓駕駛及陳姓副駕駛，也確認為「槍型打火機」，可裝香菸，拉開滑套即可點火，確認排除一般槍枝。