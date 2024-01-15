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北市7旬翁電動代步車沒電卡路上 警「公主抱」進警車送回家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

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7旬吳姓老翁行動不便，倚靠電動代步車出門，日前在外散步行駛到一半，電動代步車突然沒電、無法操控，當時天氣寒冷，吳翁在路邊瑟瑟發抖，所幸當地里長發現立刻通報轄區警方幫忙，警察開車趕抵，用公主抱將吳翁抱上車，協助載回養老院，吳翁感激不已。

文山一警方日前接獲政大里里長鄭文綺報案，稱政大一街路旁發現一名吳翁（76歲）需要協助，趕抵發現是電動代步車沒電，吳翁頓時卡在路上無法回家。

警方確認吳翁身體狀況，發現他沒有穿太多厚重衣物，冷的發抖，立刻用公主抱方式，將他抱進警車內，詢問了解，原來吳翁平時住在安養院，當天一如往常出門散步，自認很快就會回去沒有穿太多衣服，無奈電動代步車突然沒電。

安養院員工事後獲悉，向警方表示，吳翁精神狀況良好並無失智，平時常常自行出門，過去未發生類似情形，由於他身上沒有手機，很感謝里長及時發現，吳翁也頻頻向警方感謝。

警方表示，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請具特殊編號之預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，以利警方發現，第一時間能查詢走失年長者身分助返家。

文山一警方發現吳翁的電動代步車沒電，用公主抱方式，將他抱進警車內協助返回養老院。記者翁至成／翻攝
文山一警方發現吳翁的電動代步車沒電，用公主抱方式，將他抱進警車內協助返回養老院。記者翁至成／翻攝
文山一警方協助吳姓老翁返回養老院。記者翁至成／翻攝
文山一警方協助吳姓老翁返回養老院。記者翁至成／翻攝

安養院 政大 紙條

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