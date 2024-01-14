休旅車一度冒出白煙…8旬駕駛衝撞分隔島 無辜BRT站牌被撞飛

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

今天中午嘉義市有輛休旅車疑駕駛一時恍神操作不慎，衝上世賢路與八德路口的BRT公車站旁分隔島，衝撞力道將交通柵欄撞斷，也將BRT公車站牌撞飛，休旅車一度冒出白煙，嘉義市消防局據報派員趕往現場，駕駛是名8旬老翁，沒有大礙拒絕送醫，詢問衝撞如何發生，老翁說「忘了」，肇事原因警方調查中。

今天中午12點13分嘉義市消防局接獲報案，世賢路和八德路口有車禍事故，立即派遣第德安分隊救護車出勤前往救護。

救護人員到達現場為1輛休旅車開上分隔島，除了把交通柵欄撞斷，也將BRT公車站牌撞飛；汽車一度冒出白煙有燃燒疑慮，於是再請求消防車支援，經確認後為安全氣囊爆裂後的煙霧。

駕駛為年約83歲老翁，意識清楚，他表示，忘記怎麼發生意外。由於身體並無大礙，拒絕就醫。