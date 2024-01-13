海陸少尉騎車違規左轉遭車撞飛 送醫搶救1周宣告不治

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去年5月甫從美國維吉尼亞軍事學校畢業的海軍陸戰隊蕭姓少尉，6日凌晨騎機車行經高雄左營區民族一路時，未依規定在待轉區待轉，直接切左轉進入重愛路，遭直行轎車女駕駛當場撞擊，重傷送醫搶救1周後，昨家屬決定忍痛拔管，宣告不治。

警方調查，6日凌晨零時許，海軍陸戰隊蕭姓少尉（23歲）騎機車沿三民區民族一路由南向北行駛，行經左營區民族路與重愛路口時，蕭未在待轉區待轉，直接左切欲進入重愛路。

當時陳姓女子（30歲）駕車搭載項姓男子沿民族路直行，見蕭男機車突然左轉，煞車不及，當場將蕭連人帶車撞飛，蕭當場頭部受傷，身體也有多處擦挫傷。

警方事後對陳女施以酒測，另蕭則抽血檢驗，兩人均無酒駕行為。蕭被送醫搶救，因傷重，昨家屬忍痛決定拔管後離世。

據了解，因車禍身亡的蕭姓少尉是海軍陸戰隊排長，從小夢想當軍官，長相帥氣、身材高挑，常在社群媒體分享生活點滴，曾參加健美比賽；去年5月甫從美國維尼吉尼亞軍校畢業返台，曾獲得蔡英文總統召見鼓勵。