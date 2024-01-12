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沒經驗…彰化3消防緊張不慌亂 救護車上順利接生早產男嬰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣消防局東區消防分隊3名沒有現場接生經驗的救護人員，順利在救護車上完成接生，母子均安，事後都表示既感動又歡喜。圖／消防局提供
彰化縣消防局東區消防分隊3名沒有現場接生經驗的救護人員，順利在救護車上完成接生，母子均安，事後都表示既感動又歡喜。圖／消防局提供

彰化縣消防局東區消防分隊本月9日上午接獲派遣孕婦急產案件，3名從未有現場接生經驗的救護人員，都十分緊張，靠著腦中複習救護訓練時教導的接生流程，順利在救護車產下男嬰，母子均安送往醫院，他們協助並見證新生命的誕生，既欣喜又感動。

消防局指出，這名產婦9日早上要上班時，感到肚子痛，但並不是規律的陣痛，以為只是一般的肚子痛，去上廁所時，才發現破水而且感覺可能快要生了，於是請同事幫忙撥打119叫救護車。

「救護～救護～」１月9日上午9點左右，正值上班尖鋒時間，彰化東區消防分隊接獲通報派遣救護此一急產接生案件，隊員蕭雅云、高本承與協勤護理師蔡慧美立即上救護車出勤，備勤隊員潘建民也駕駛勤務車前往支援，救護車抵達現場時，產婦已由同事推著輪椅在門口等待，救護人員詢問產婦年紀為36歲，懷孕36周且為第2胎，預產期為2月4日。

救護人員小心翼翼扶著產婦移至擔架床，並請同事拉起床單遮擋準備在現場接生，接著「哇～哇」傳出，胎兒順利產出，救護人員立即實施新生兒口鼻抽吸與身體擦乾處置，並評估新生兒哭聲、活動力及生命徵象皆穩定，隨即夾上臍帶夾及包巾包覆後，由媽媽抱在懷裡保暖。

消防局表示，隊員蕭雅云、高本承服務年資都未滿1年且都沒有接生經驗，另協勤護理師蔡慧美雖有35年急診經驗，在現場接生也是頭一遭，只有隊員潘建民於8年前實習時曾在現場接生過。他表示，出勤得知為急產接生時非常緊張，在救護車上還好腦中複習救護訓練時教導的接生流程，當小嬰兒順利產出且母子均安，直至到院後的那一刻，心中的大石頭才終於缷下。

畢竟在救護車接生仍有風險，彰化縣消防局呼籲孕婦，應依醫師的指示規律產檢，瞭解自己與寶寶的健康狀況，才能降低生產過程的風險。

接生 救護車

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