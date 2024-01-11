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綠島傳出鯨豚疑遭人切割 海保署展開調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東綠島傳出鯨豚疑遭人切割案件，海洋委員會海洋保育署會同縣府農業處等多個單位前往調查，死亡的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，但是否為擱淺遭切割或是捕獲切割？還需進一步調查釐清。

海保署今傍晚發新聞稿指出，本月8日接獲通報，在綠島柴口岸際發現1具鯨豚屍體疑遭人切割，並將部分肉塊放置飼料袋內丟棄現場，由於關乎生態保育，即成立團隊小組窄開調查。

9日會同海保救援網(MARN)團隊成大鯨豚研究中心、海巡署東部分署第13岸巡隊、綠島漁港安檢所及海巡署台東查緝隊等單位抵達綠島鄉柴口岸際。

經團隊現場判斷，遭切割的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，且部分肉塊放置飼料袋內丟棄現場，量測比對死亡個體與分離肉塊完整性，發現仍缺失約62*35*18cm的肉塊。

此外，當天現場也採集骨骼、皮膚加肌肉、胃內含物、心臟組織等部位樣本，帶回成功大學進行後續病理死因分析，並進行相關蒐證。

海保署強調，死亡鯨豚是否為擱淺遭切割或是捕獲切割？仍需進一步調查釐清，倘若查獲有涉案人，將依涉嫌違反野生動物保育法，移請台東地檢署偵辦。

海保署嚴正呼籲所有鯨豚均為保育，依據野生動物保育法規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者最高可處5年以下有期徒刑，併1百萬元以下罰金。

經團隊現場判斷，遭切割的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，且部分肉塊放置飼料袋內丟棄現場。圖／海保署提供
經團隊現場判斷，遭切割的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，且部分肉塊放置飼料袋內丟棄現場。圖／海保署提供
海保署本月9日會同海保救援網(MARN)團隊成大鯨豚研究中心、海巡署東部分署第13岸巡隊、綠島漁港安檢所及海巡署台東查緝隊等單位抵達綠島鄉柴口岸際調查。圖／海保署提供
海保署本月9日會同海保救援網(MARN)團隊成大鯨豚研究中心、海巡署東部分署第13岸巡隊、綠島漁港安檢所及海巡署台東查緝隊等單位抵達綠島鄉柴口岸際調查。圖／海保署提供
台東綠島傳出有鯨豚疑遭人切割案件，海洋委員會海洋保育署會同縣府農業處等多個單位前往調查。圖／海保署提供
台東綠島傳出有鯨豚疑遭人切割案件，海洋委員會海洋保育署會同縣府農業處等多個單位前往調查。圖／海保署提供

鯨豚 綠島 海巡署

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