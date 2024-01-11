綠島傳出鯨豚疑遭人切割 海保署展開調查

台東綠島傳出鯨豚疑遭人切割案件，海洋委員會海洋保育署會同縣府農業處等多個單位前往調查，死亡的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，但是否為擱淺遭切割或是捕獲切割？還需進一步調查釐清。

海保署今傍晚發新聞稿指出，本月8日接獲通報，在綠島柴口岸際發現1具鯨豚屍體疑遭人切割，並將部分肉塊放置飼料袋內丟棄現場，由於關乎生態保育，即成立團隊小組窄開調查。

9日會同海保救援網(MARN)團隊成大鯨豚研究中心、海巡署東部分署第13岸巡隊、綠島漁港安檢所及海巡署台東查緝隊等單位抵達綠島鄉柴口岸際。

經團隊現場判斷，遭切割的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，且部分肉塊放置飼料袋內丟棄現場，量測比對死亡個體與分離肉塊完整性，發現仍缺失約62*35*18cm的肉塊。

此外，當天現場也採集骨骼、皮膚加肌肉、胃內含物、心臟組織等部位樣本，帶回成功大學進行後續病理死因分析，並進行相關蒐證。

海保署強調，死亡鯨豚是否為擱淺遭切割或是捕獲切割？仍需進一步調查釐清，倘若查獲有涉案人，將依涉嫌違反野生動物保育法，移請台東地檢署偵辦。