稀有銀杏齒中喙鯨擱淺綠島 竟遭切割肉塊帶走

台東綠島鄉海邊發現1隻罕見的銀杏齒中喙鯨，屍體遭到明顯切割，並將部分肉塊帶走，海保署和台東縣政府已展開調查。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿表示，海保署8日接獲通報，在綠島柴口岸際發現一具鯨豚屍體遭人切割。海保署獲報後立即連繫台東縣政府農業處，並會同相關單位展開調查。

9日上午會同海保救援網（MARN）團隊成大鯨豚研究中心、海巡署東部分署第13岸巡隊、綠島漁港安檢所及海巡署偵防分署台東查緝隊等單位抵達綠島鄉柴口岸際，經救援團隊現場判斷為稀有銀杏齒中喙鯨。

經檢驗，發現屍體疑遭到明顯切割，部分被裝在飼料袋藏在附近礁岩，但還有約長62公分、寬35公分、厚18 公分的屍塊不見。

海保署表示，已採集骨骼、皮膚加肌肉、胃內含物、心臟組織等部位樣本，由成大帶回進行後續病理死因分析並蒐證，若查獲涉案人，將依涉嫌違反野生動物保育法，移請地檢署偵辦。

當地民眾接受中央社記者電話訪問表示，研判這隻鯨魚有可能是被海浪打上岸擱淺，有民眾發現後前往宰割，欲取肉帶回家食用。

台東縣政府農業處長許家豪表示，銀杏齒中喙鯨罕見，因此生態資料相當稀少，取名和雄鯨獨特的牙齒類似日本盛產的銀杏樹葉及日本是首次發現有關。

海保署呼籲，所有鯨豚均為保育類野生動物，不得獵捕、宰殺或為其他利用，並譴責此疑似宰殺行為。如民眾有發現違法情事，可提供照片、影片或相關事證，向地方保育主管機關、海保署或撥打海巡署「118」專線檢舉，因而破案者，將依協力提供證據內容及查獲違反案件內容，核發各得獎勵額度內之最高檢舉獎勵金。

海保署表示，依據野生動物保育法第18條及第41條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。