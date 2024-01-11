快訊

來到台灣才知道！網紅曝北捷初體驗心得 列「6景象」驚呼少見

批綠營「在路上」是朝貪腐邁進 趙少康酸車上除了蔡賴蕭還有「這兩位」

買大坪數必賠？他買新北「這處」大賺1462萬元 房仲揭真實市況

稀有銀杏齒中喙鯨擱淺綠島 竟遭切割肉塊帶走

中央社／ 台東縣11日電

台東綠島鄉海邊發現1隻罕見的銀杏齒中喙鯨，屍體遭到明顯切割，並將部分肉塊帶走，海保署和台東縣政府已展開調查。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿表示，海保署8日接獲通報，在綠島柴口岸際發現一具鯨豚屍體遭人切割。海保署獲報後立即連繫台東縣政府農業處，並會同相關單位展開調查。

9日上午會同海保救援網（MARN）團隊成大鯨豚研究中心、海巡署東部分署第13岸巡隊、綠島漁港安檢所及海巡署偵防分署台東查緝隊等單位抵達綠島鄉柴口岸際，經救援團隊現場判斷為稀有銀杏齒中喙鯨。

經檢驗，發現屍體疑遭到明顯切割，部分被裝在飼料袋藏在附近礁岩，但還有約長62公分、寬35公分、厚18 公分的屍塊不見。

海保署表示，已採集骨骼、皮膚加肌肉、胃內含物、心臟組織等部位樣本，由成大帶回進行後續病理死因分析並蒐證，若查獲涉案人，將依涉嫌違反野生動物保育法，移請地檢署偵辦。

當地民眾接受中央社記者電話訪問表示，研判這隻鯨魚有可能是被海浪打上岸擱淺，有民眾發現後前往宰割，欲取肉帶回家食用。

台東縣政府農業處長許家豪表示，銀杏齒中喙鯨罕見，因此生態資料相當稀少，取名和雄鯨獨特的牙齒類似日本盛產的銀杏樹葉及日本是首次發現有關。

海保署呼籲，所有鯨豚均為保育類野生動物，不得獵捕、宰殺或為其他利用，並譴責此疑似宰殺行為。如民眾有發現違法情事，可提供照片、影片或相關事證，向地方保育主管機關、海保署或撥打海巡署「118」專線檢舉，因而破案者，將依協力提供證據內容及查獲違反案件內容，核發各得獎勵額度內之最高檢舉獎勵金。

海保署表示，依據野生動物保育法第18條及第41條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

海巡署 台東 綠島

延伸閱讀

綠島蘭嶼推飲用水共享平台 設10台特色飲水機

台東離島飲水機裝設物聯網計數器 取水能知道減少多少寶特瓶數

2歲童遭塞冰箱！爺嬤聞惡臭味才發現 老夫婦伴屍4天原因曝

北海岸遭綠島飄來不明重油染髒 衛星及無人機查元兇

相關新聞

機車倒地撞倒餐廳瓦斯桶瞬間起火 2員工閃避不及燒傷

新北市土城區延吉街1間鴨肉店今天下午5時許發生火警。1名客人因未將機車停好不慎倒地，當場撞倒鴨肉店瓦斯桶引發火警，鴨肉店...

綠島傳出鯨豚疑遭人切割 海保署展開調查

台東綠島傳出鯨豚疑遭人切割案件，海洋委員會海洋保育署會同縣府農業處等多個單位前往調查，死亡的鯨豚為銀杏齒中喙鯨，但是否為...

休旅車衝破施工圍籬撞怪手 27歲男駕駛：我恍神了！

新北市三重區捷運路與水漾路一段交叉口，今天下午3時許有1輛休旅車衝破堤防邊施工圍籬，撞上作業中的挖土機。警方和消防隊獲報...

後天要建醮便當店廚房竄火！及時撲滅店門口木造牌樓沒事

台南市新市區主祀天上聖母的永安宮，睽違44年後將在13日投票日當天舉行七朝清醮，沒想到會首之一的便當店下午發生火警，現場...

八里瓦斯氣爆炸垮隔間牆 中風男主人成焦屍、波及鄰房達20戶

新北市八里區近午發生住宅氣爆火警造成1人死亡，屋內找到3具桶裝瓦斯，災後現場一片狼藉，不僅受災戶全毀，就連前後棟鄰房也有...

桃園民宅凌晨「整層陷火海」 鄰居聞惡臭睡夢中驚醒

桃園市桃園區大華七街一處民宅今凌晨發生火警，附近民眾聞到燒東西的味道全從夢中驚醒，衝出門外查看。消防人員獲報到場救援，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。