男子家中開瓦斯桶 警、消破門驚險救援

基隆市10日晚間有一名男子在家中打開瓦斯桶疑要輕生，消防員到場破門後就聞到濃濃瓦斯味，進屋後關閉瓦斯、開窗，並發現他已昏睡在床上，叫醒後送醫，化解危機。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心，10日晚上9點23分接獲市警局110轉報，中山區復興路259巷內有人企圖開瓦斯自殺，立即出動消防車5輛、救護車1輛及8名消防人員趕往現場。

消防人員到達後，發現住戶大門共有2道門，為避免屋內民眾發生不幸，立即使用切割器等破壞器材，破壞第一道門後就聞到有濃濃瓦斯味，為維護消防人員安全，立即出水線警戒防護。

消防人員在水線防護下，將第二道門破壞，進入屋內，先將瓦斯桶關閉，並輕輕開啟門窗保持通風，搜索時發現室內有名男子呈現昏睡狀態，躺在房間床上，經救護人員檢查評估，仍能自行行走，由救護車將他送醫。

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