高雄凌晨岡山廢棄工廠遭烈火吞噬 楠梓民宅4樓3人受困

高雄岡山新樂街某廢棄工廠，今天凌晨1時11分許竄出火舌濃煙，消防局出動29車53人前往救援，但因火勢猛烈，消防隊花了1個多小時才將火勢控制，所幸無人受困傷亡；不過，岡山工廠大火尚未撲滅，楠梓仁昌街某公寓四樓2時47分許發生火警，據報有3人受困，讓消防員疲於搶救。

消防局指出，岡山區新樂街遭火舌吞噬的廢棄工廠內堆放雜物，因此火勢竄燒猛烈，所幸暫未發現有人員傷亡受困，消防人員仍持續搶救中。

不過，就在廢棄工廠大火尚未完全撲滅時，楠梓區仁昌街一棟公寓四樓，卻冒出濃煙，消防局指出，該樓層有兩戶各3人居住，消防局指揮中心先透過電話，教導報案民眾將大門空隙以濕毛巾塞緊，並派遣20車40人前往人命搜救。