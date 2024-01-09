高雄凌晨岡山廢棄工廠遭烈火吞噬 楠梓民宅4樓3人受困

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山新樂街某廢棄工廠，今天凌晨1時11分許竄出火舌濃煙，消防局出動29車53人前往救援，但因火勢猛烈，消防隊花了1個多小時才將火勢控制，所幸無人受困傷亡；不過，岡山工廠大火尚未撲滅，楠梓仁昌街某公寓四樓2時47分許發生火警，據報有3人受困，讓消防員疲於搶救。

消防局指出，岡山區新樂街遭火舌吞噬的廢棄工廠內堆放雜物，因此火勢竄燒猛烈，所幸暫未發現有人員傷亡受困，消防人員仍持續搶救中。

不過，就在廢棄工廠大火尚未完全撲滅時，楠梓區仁昌街一棟公寓四樓，卻冒出濃煙，消防局指出，該樓層有兩戶各3人居住，消防局指揮中心先透過電話，教導報案民眾將大門空隙以濕毛巾塞緊，並派遣20車40人前往人命搜救。

據報，該住宅火警火勢撲滅後，消防員一開始救出3人，並非消防以電話指引求生的民眾，目前消防員正進屋搜索中。

高雄仁昌街住宅四樓竄出濃煙。記者古和純／翻攝
高雄仁昌街住宅四樓竄出濃煙。記者古和純／翻攝
高雄岡山新樂街上某廢棄工廠，今天凌晨發生大火。記者古和純／翻攝
高雄岡山新樂街上某廢棄工廠，今天凌晨發生大火。記者古和純／翻攝

岡山 消防員

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