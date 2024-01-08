婦人帶滷肉飯菜探視長照中心老友 剪碎餵食當場噎死 認罪獲緩起訴

鄞姓婦人去年帶著滷肉飯、鵝肉、地瓜葉等飯菜至長照中心，探望82歲蔡姓老友，只用剪刀剪碎食物，未將食物拌成泥狀，導致朋友噎到呼吸休克死亡。士林地檢署認，鄞婦犯過失致死罪，認罪深感悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

緩起訴書指出，67歲鄞姓婦人去年9月6日上午，探視住在北市某老人長期照顧中心的蔡姓朋友，攜帶滷肉飯、粉肝、地瓜葉、鵝肉等食物，涉嫌未注意蔡的進食能力，食物需拌成泥狀，才能讓蔡食用，卻只用剪刀剪碎食物餵食，當天上午11點30分，鄞姓婦人餵食蔡男，導致「未完全粉碎的食物噎住蔡的喉氣管」鄞婦立即拍背並請護理師協助，長照中心報案後，救護人員到場，蔡已無心跳，呼吸性休克意外死亡。