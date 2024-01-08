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婦人帶滷肉飯菜探視長照中心老友 剪碎餵食當場噎死 認罪獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鄞姓婦人去年帶著滷肉飯、鵝肉、地瓜葉等飯菜至長照中心，探望82歲蔡姓老友，只用剪刀剪碎食物，未將食物拌成泥狀，導致朋友噎到呼吸休克死亡。士林地檢署認，鄞婦犯過失致死罪，認罪深感悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

緩起訴書指出，67歲鄞姓婦人去年9月6日上午，探視住在北市某老人長期照顧中心的蔡姓朋友，攜帶滷肉飯、粉肝、地瓜葉、鵝肉等食物，涉嫌未注意蔡的進食能力，食物需拌成泥狀，才能讓蔡食用，卻只用剪刀剪碎食物餵食，當天上午11點30分，鄞姓婦人餵食蔡男，導致「未完全粉碎的食物噎住蔡的喉氣管」鄞婦立即拍背並請護理師協助，長照中心報案後，救護人員到場，蔡已無心跳，呼吸性休克意外死亡。

鄞姓婦人認罪，表示非常後悔。蔡的家屬則表示，已跟家人討論過，沒有要提告及追究責任。檢察官依長照中心護理師、家屬證詞、報案紀錄、現場照片、相驗報告等，認定鄞姓婦人犯過失致死罪，考量犯後態度、家屬意見及無前科等情狀，給予緩起訴處分，緩期訴期間1年，支付公庫3萬元。

滷肉飯（非本案）。圖／本報資料照片
滷肉飯（非本案）。圖／本報資料照片

長照 滷肉飯 過失致死

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