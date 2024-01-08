老公偷搬雞精回家上網賣 妻大義滅親警告公司

張姓男子在高雄仁武區一家食品經銷商擔任倉庫管理，卻偷搬廠房的「白蘭氏雞精」回家上網賣，張妻見數量太大起疑，密報公司調查，起初公司還不相信，直到張男偷搬貨行為被監視器拍下，公司才展開行動，法院審理後，判張男要賠償公司191萬8000元損失。

判決指出，張男2014年起在該間經銷商擔任倉庫管理，疑似在外欠債，從2018年起，趁出貨時偷將部分「白蘭氏雞精」帶回，利用妻子的蝦皮帳號放上網路便宜出售。後來張男和妻子感情不睦，張妻發現張男搬回家裡的雞精數量越來越多，懷疑張男偷搬公司貨品，私下轉報張男任職的經銷商。

但公司接獲張妻密報，雖然每年2次大盤點都發現貨物短少，但對於張妻說法仍半信半疑，未展開調查，直到廠房搬新址，經由監視器畫面發現張男搬運超額貨品，盤點後才揪出內賊。

經統計後，張男從2018年起至2021年間，光12入的雞精組就搬走2700件，6入套組則搬走430件，3年就害公司損失191萬8000元，蒐證後向張男求償。

法院審理時，張男還喊冤，稱公司其他人也有倉庫鑰匙，不能因庫存短少就認定是他造成，公司也無法證明他在蝦皮販售的雞精跟公司有關。但已與張男離婚的張妻出庭作證，張妻直指「我有聽到張男和同事聊天，稱要私下搬雞精出來賣，隨即請朋友協助警告張男公司，起初對方還不相信，是核對庫存跟監視器畫面後，才佐證說法。」