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桃園7旬翁大膽獨自登山跌倒 手機失聯家人急死警救援

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市69歲鄭姓男子昨天趁假日獨自前往復興區四稜溫泉山區登山健走，回程途中跌倒擦傷，家人晚間9時驚覺鄭男失聯緊急求助，警方、消防人員上山搜救，最後在台7線51公里附近尋獲送醫無大礙，警方今天上午表示，鄭男下山途中跌倒擦傷，剛好手機沒電，家人機警求結束虛驚。

大溪警方表示，年近7旬的鄭男獨自1人前往復興區四稜溫泉山區登山健走，鄭下午4時打手機向家人說明下午返家，不料至晚上9時，家人發現鄭男尚未到家，打手機失聯，急忙報案，警方、消防人員前往搜救，至晚上10時50分才在台7線51公里發現鄭男手腳擦挫傷，趕緊送到醫療站包紮和通知家人帶回。

鄭男表示，他自己登山健走，至下午回程途中不慎跌倒，不料手機沒電，加上天色昏暗，靠著自己慢慢走到台7線51公里附近，山區低溫幸好警、消救援，令他十分感謝。

大溪警方呼籲，山區氣溫變化大、入夜氣溫驟降，民眾登山活動最好結伴而行、注意天候，衡量自身體能狀態、攜帶充足裝備及飲水，避免發生登山迷途意外。

69歲鄭姓男子獨自至復興四稜溫泉山區登山健走，回程跌倒擦傷失聯，警消聯手救援。圖／警方提供
69歲鄭姓男子獨自至復興四稜溫泉山區登山健走，回程跌倒擦傷失聯，警消聯手救援。圖／警方提供
69歲鄭姓男子獨自至復興四稜溫泉山區登山健走，回程跌倒擦傷失聯，警消聯手救援。圖／警方提供
69歲鄭姓男子獨自至復興四稜溫泉山區登山健走，回程跌倒擦傷失聯，警消聯手救援。圖／警方提供

家人 健走 氣溫

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