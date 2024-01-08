桃園7旬翁大膽獨自登山跌倒 手機失聯家人急死警救援

桃園市69歲鄭姓男子昨天趁假日獨自前往復興區四稜溫泉山區登山健走，回程途中跌倒擦傷，家人晚間9時驚覺鄭男失聯緊急求助，警方、消防人員上山搜救，最後在台7線51公里附近尋獲送醫無大礙，警方今天上午表示，鄭男下山途中跌倒擦傷，剛好手機沒電，家人機警求結束虛驚。

大溪警方表示，年近7旬的鄭男獨自1人前往復興區四稜溫泉山區登山健走，鄭下午4時打手機向家人說明下午返家，不料至晚上9時，家人發現鄭男尚未到家，打手機失聯，急忙報案，警方、消防人員前往搜救，至晚上10時50分才在台7線51公里發現鄭男手腳擦挫傷，趕緊送到醫療站包紮和通知家人帶回。

鄭男表示，他自己登山健走，至下午回程途中不慎跌倒，不料手機沒電，加上天色昏暗，靠著自己慢慢走到台7線51公里附近，山區低溫幸好警、消救援，令他十分感謝。