高雄美魔女經營桌遊館暗中叩客賭一把 警衝入逮6人
郭姓女子在高雄市經營桌遊休閒館，暗中提供電動麻將桌，叩客到場賭一把，警方獲報，探訪屬實，前天凌晨持搜索票衝入桌遊館，當場查獲3女1男賭客賭博，查扣面額50萬籌碼及3萬5000元營業所得，身材姣好的郭坦承賭博營利，警方將6人帶回查辦。
三民一警分局日前接獲情資，指在三民區建國一路1處桌遊休閒館，疑有以桌遊名義提供電動麻將桌，暗地掩護賭客聚賭情事。
警方獲報後組專案小組，派員進行多日探訪蒐證屬實，前天凌晨0時30分許，見時機成熟，衝入桌遊館內，趁賭客贏錢持籌碼兌換現金時一擁而上，現場查扣涉案籌碼面額計50萬。
現場查獲正在賭桌上以麻將賭博的賭客黃姓女子（24歲）、方姓男子（20歲）、羅姓女子（22歲）、白姓女子（35歲）等4人，以及店家負責人郭姓女子（45歲）及員工黃姓男子（21歲）等2人。
警方在桌遊館內查扣當天營業所得3萬5000元及賭具、電動麻將桌、叩客用手機及監視器螢幕等物。
郭女坦承經營桌遊館暗中叩客湊桌，再提供麻將讓賭客從事賭博現金行為，警詢後和黃男被依賭博罪移送偵辦；賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。
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