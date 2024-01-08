高雄美魔女經營桌遊館暗中叩客賭一把 警衝入逮6人

郭姓女子在高雄市經營桌遊休閒館，暗中提供電動麻將桌，叩客到場賭一把，警方獲報，探訪屬實，前天凌晨持搜索票衝入桌遊館，當場查獲3女1男賭客賭博，查扣面額50萬籌碼及3萬5000元營業所得，身材姣好的郭坦承賭博營利，警方將6人帶回查辦。

三民一警分局日前接獲情資，指在三民區建國一路1處桌遊休閒館，疑有以桌遊名義提供電動麻將桌，暗地掩護賭客聚賭情事。

警方獲報後組專案小組，派員進行多日探訪蒐證屬實，前天凌晨0時30分許，見時機成熟，衝入桌遊館內，趁賭客贏錢持籌碼兌換現金時一擁而上，現場查扣涉案籌碼面額計50萬。

現場查獲正在賭桌上以麻將賭博的賭客黃姓女子（24歲）、方姓男子（20歲）、羅姓女子（22歲）、白姓女子（35歲）等4人，以及店家負責人郭姓女子（45歲）及員工黃姓男子（21歲）等2人。

警方在桌遊館內查扣當天營業所得3萬5000元及賭具、電動麻將桌、叩客用手機及監視器螢幕等物。