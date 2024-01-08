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高雄美魔女經營桌遊館暗中叩客賭一把 警衝入逮6人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓女子在高雄市經營桌遊休閒館，暗中提供電動麻將桌，叩客到場賭一把，警方獲報，探訪屬實，前天凌晨持搜索票衝入桌遊館，當場查獲3女1男賭客賭博，查扣面額50萬籌碼及3萬5000元營業所得，身材姣好的郭坦承賭博營利，警方將6人帶回查辦。

三民一警分局日前接獲情資，指在三民區建國一路1處桌遊休閒館，疑有以桌遊名義提供電動麻將桌，暗地掩護賭客聚賭情事。

警方獲報後組專案小組，派員進行多日探訪蒐證屬實，前天凌晨0時30分許，見時機成熟，衝入桌遊館內，趁賭客贏錢持籌碼兌換現金時一擁而上，現場查扣涉案籌碼面額計50萬。

現場查獲正在賭桌上以麻將賭博的賭客黃姓女子（24歲）、方姓男子（20歲）、羅姓女子（22歲）、白姓女子（35歲）等4人，以及店家負責人郭姓女子（45歲）及員工黃姓男子（21歲）等2人。

警方在桌遊館內查扣當天營業所得3萬5000元及賭具、電動麻將桌、叩客用手機及監視器螢幕等物。

郭女坦承經營桌遊館暗中叩客湊桌，再提供麻將讓賭客從事賭博現金行為，警詢後和黃男被依賭博罪移送偵辦；賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

高雄市三民一警分局警方破獲桌遊館暗中經營賭博情事，逮等6人，查扣麻將及營業所得3萬5000等物。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方破獲桌遊館暗中經營賭博情事，逮等6人，查扣麻將及營業所得3萬5000等物。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方破獲件國一路一家桌遊館暗中經營賭博情事，逮等6人，查扣麻將等賭具。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方破獲件國一路一家桌遊館暗中經營賭博情事，逮等6人，查扣麻將等賭具。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方破獲桌遊館暗中經營賭博情事，逮等6人，查扣麻將等賭具。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方破獲桌遊館暗中經營賭博情事，逮等6人，查扣麻將等賭具。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方查獲桌遊館暗中經營賭博情事，逮捕負責人郭姓女子（前方左一者）等6人送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方查獲桌遊館暗中經營賭博情事，逮捕負責人郭姓女子（前方左一者）等6人送辦。記者石秀華／翻攝

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