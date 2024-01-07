臉書遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多
新北市某國中男學生割頸殺害同校學生，因相關法律規範「乾哥」、「乾妹」的個資禁止公開，網紅小商人除公布他們兩人長相、個資，更在臉書發文要以受害同學為名推行「X同學條款」修法，但是他的這篇文章卻被無預警下架，他氣得怒開戰「越刪我就去掛越多」、「要玩都來，XXX的！」
小商人5日在臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」表示，「這2隻猴子之前就已經拿開山刀鬥毆，還霸凌女同學上了新聞。就是因為沒有揭露個資、受到保護」，如果死者學生事前就知道對方很危險，當天或許就能用別的方式處理，避免這樁憾事，因此他想推動修法，且是「用X同學的名字當紀念」，希望X同學是最後一名犧牲者。
但是這篇貼文卻遭無預警下架，小商人氣得發文「你們就繼續檢舉沒關係，把我的文章撤掉不會比較好過。你們越刪我就去掛越多， 鎖我流量也沒差，反正我也不靠這個吃飯。要玩都來，XXX的。」
貼文一出有9千多人按讚，還有超過500名網友留言支持；「越弄越火，越強大」、「挺小商人，台灣需要你來改變」、「支持修法，這類會傷害別人的犯人就是要公開資訊讓人民有所防備。」、「到底在檢舉啥啊？吃飽太閒？支持凱文哥！！！」
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