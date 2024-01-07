新聞眼／金管會、數位部擺爛 成打詐破口

虛擬貨幣詐騙近年來增長迅速。記者王子涵/翻攝 一開年，幣圈就接二連三傳出重大消息，原本民眾就對虛擬貨幣信心薄弱，如此一來更加重傷。不只如此，在檢調眼中，第三方支付猶如詐團洗錢利器，即便數位部已要求業者必須登錄「第三方支付服務機構服務能量登錄申請系統 」，但不具強制力，且第三方支付因無需核准，又無資本額限制，對防制洗錢與詐騙是否有效，啟人疑竇。

虛擬貨幣在近幾年在全球迅速發展，價格暴起暴落，加上無從追蹤的隱密性，使得虛擬貨幣不是成了炒作工具就是被當成詐騙工具，詐騙集團透過虛擬貨幣瞬間移轉資金，也讓執法機關束手無策。虛擬貨幣儘管不是毒蛇猛獸，在台灣卻已畸形發展。

虛擬貨幣交易在台灣，幾乎是無人監管狀態，但因其「貨幣」、「交易所」等名稱用語，非常容易誤導消費者，以為這些虛擬貨幣是金融商品、交易是可信任的，事實並非如此。

對比在台灣證券交易所上架的股票，就知道要成為可信任的金融商品需要多少把關，例如現在投資人的最愛ＥＴＦ（指數型股票基金），也要送審，通過層層把關才能上市。國內虛擬貨幣的交易目前都靠業者自律，沒有監理機關把關，淪為洗錢或詐騙犯罪利用平台，也就不足為奇。

如果政府認為虛擬貨幣交是商品、是趨勢，就須扛起責任納管，而不是期待業者自己管。虛擬貨幣這與民眾資產、金融犯罪息息相關的新興金融商品，金管會竟長期處於未監管狀態，數位部的監管則是不到位。

第三方支付涉及洗錢，是另一問題。據聯合國毒品與犯罪辦公室發布報告，全世界洗錢犯罪產生的價值已達全球ＧＤＰ百分之五，約八千億至兩兆美金，第三方支付的興盛可能持續助長更多此類犯罪發生，洗錢防制儼然成為國安問題。

洗錢過程有「投放」、「分層」與「整合」三階段，藉此隱匿不法資金。新型態第三方支付提供了匿名性、高速交易性與不可追蹤性，加上無需面對面交易，詐團利用這些快速安全的特點完成洗錢，政府若無有效的監管機制，第三方支付將是政府打詐的破口。

近年詐騙氾濫近乎成為國安危機，目前「能量登錄」的註冊，只是為提升業者公信力與協助建置完整洗錢防制法遵程序，說穿只是報備，而非特許，但第三方支付有「交易審查不足」及「欠缺身分確認機制」兩大漏洞，主管機關未來應加強監管密度、降低洗錢風險，例如要求紀錄保留並延長時間，就是最重要的反洗錢手段，除可作為分析報告，也能提供檢調追溯調查。