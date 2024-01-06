快訊

美中台博弈／賴清德「災難說」失言 美國這次沒大動作表態有何盤算？

日航擦撞事故 肇事海保機6人疑全體聽錯「第一順位」指令

你家陽台補登了嗎？房仲教5步驟 房價增值200萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／逛瑞豐夜市巧遇欠債少年 4男索債不成將他痛扁一頓

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市，巧遇鍾，當面索債，雙方起口角，陳和友人對鍾拳打腳踢教訓，夜市發生鬥毆，警方出動快打部隊趕至，幸鍾傷勢輕微，陳等4人被依鬥毆罪嫌及少年事件處理法送辦。

警方調查，被害的鍾姓少年數月前向陳姓少年借款數萬元，因屢未還錢，昨深夜逛瑞豐夜市時，巧遇陳姓少年及曾姓、鄭姓和汪姓等均為20歲的男子，陳等人將鍾團團圍住討債

鍾姓少年當場表明沒錢還債，和陳起口角衝突，陳這方4人出拳痛扁鍾，夜市發生鬥毆事件，轄區左營警分局獲報，出動線上快打部隊趕至現場處理。

警方見遭痛毆的鍾姓少年雙膝些微擦挫傷，問鍾是否要就醫，鍾婉拒；後將雙方5人一併帶返新莊所釐清案情。

鍾姓少年表明不願提出傷害告訴，陳等4人因在夜市鬥毆，警詢後，被依鬥毆罪嫌及少年事件處理法，移送橋頭地檢署及高雄少年法院偵辦及審理。

陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市巧遇鍾，索債不成打傷鍾，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市巧遇鍾，索債不成打傷鍾，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市巧遇鍾，索債不成打傷鍾，警方出動快打部隊趕至現場處理。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市巧遇鍾，索債不成打傷鍾，警方出動快打部隊趕至現場處理。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
左營警分局警方將在瑞豐夜市打架滋事的陳等4人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方將在瑞豐夜市打架滋事的陳等4人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方將在瑞豐夜市打架滋事的陳等4人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方將在瑞豐夜市打架滋事的陳等4人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市巧遇鍾，索債不成打傷鍾，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市巧遇鍾，索債不成打傷鍾，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

瑞豐夜市 鬥毆 討債

延伸閱讀

十多人闖德撲競賽砸場　竹聯和堂背景主嫌落網警追同夥

影／跨年夜吃宵夜結帳嫌貴...客人老闆起口角 警快打部隊到場壓制

鴿子壓不住？竹南跨年鬥毆事件 警啟動快打逮送2人

影／敬酒起口角...台南市滷味燒烤店客人打架 遭警力制伏

相關新聞

獨／太扯了！基隆拖板車撞斷號誌桿電線掉一地大塞車

基隆明德一路、八德路口，今天上午有一輛拖板車撞斷路邊紅綠燈號誌桿，整根號誌桿被連根扯斷，拖行20多公尺，電線垂落一地，造...

高雄民宅清晨竄黑煙 1男1女逃出、60歲舅舅成焦屍

高雄市消防局今天上午6時44分許接獲民眾通報，彌陀區仁愛街某轉角住宅冒出濃煙，消防局趕緊派遣13車31人前往注水灌救，據...

台北港傳工安意外！作業船撞作業平台 移工落海送醫亡

今天凌晨一名外籍移工在新北市台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，遭作業船撞擊平台，遭蓋板砸中掉落海中。承包商趕緊將人救...

影／金門19歲男搶黃燈高速撞對向車兩車成廢鐵 驚悚瞬間曝

十次車禍九次快！金門一名19歲雲姓男子駕駛藍色自小客車昨天下午沿金湖鎮士校路由金門高職往金湖國中方向行駛，至太湖路口時，...

高雄三輪機車男路中攔轎車質疑逼車 警追查若違規將開罰

高雄市發生轎車與機車行車糾紛，騎乘身障三輪特製機車的男子，車後懸掛總統及立委選舉旗幟，認為轎車「逼車」，但是，網傳的影像...

影／台74東向賓士高速失控撞分隔島 翻1圈...駕駛爬出脫困

29歲翁姓男子昨晚駕駛1輛黑色賓士行經台中台74線東向17.3公里處，疑似車速過快整輛車失控打滑，從外側急切入內側，高速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。