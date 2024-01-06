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影／逛瑞豐夜市巧遇欠債少年 4男索債不成將他痛扁一頓
陳姓少年數月前借數萬元給鍾姓少年，屢催債不成，昨深夜和3名友人逛高雄瑞豐夜市，巧遇鍾，當面索債，雙方起口角，陳和友人對鍾拳打腳踢教訓，夜市發生鬥毆，警方出動快打部隊趕至，幸鍾傷勢輕微，陳等4人被依鬥毆罪嫌及少年事件處理法送辦。
警方調查，被害的鍾姓少年數月前向陳姓少年借款數萬元，因屢未還錢，昨深夜逛瑞豐夜市時，巧遇陳姓少年及曾姓、鄭姓和汪姓等均為20歲的男子，陳等人將鍾團團圍住討債。
鍾姓少年當場表明沒錢還債，和陳起口角衝突，陳這方4人出拳痛扁鍾，夜市發生鬥毆事件，轄區左營警分局獲報，出動線上快打部隊趕至現場處理。
警方見遭痛毆的鍾姓少年雙膝些微擦挫傷，問鍾是否要就醫，鍾婉拒；後將雙方5人一併帶返新莊所釐清案情。
鍾姓少年表明不願提出傷害告訴，陳等4人因在夜市鬥毆，警詢後，被依鬥毆罪嫌及少年事件處理法，移送橋頭地檢署及高雄少年法院偵辦及審理。
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