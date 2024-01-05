快訊

北韓突射200發砲彈！南韓下令延坪島居民緊急避難

南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／3片烏魚子曬車頂消失竊嫌是黑貓！警看監視器「快脫窗」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化警方日前獲報，居民在自家門前的汽車車頂曬了3片烏魚子，卻不翼而飛，怎樣都找不到，損失超過7000元，氣得報警。警方調閱路口監視器追查，但監視畫面怎樣就是找不到嫌疑人，最後重複尋找，才發現偷走烏魚子的犯嫌非人所為，而是一隻黑貓「犯案」。

冬至前後正值烏魚汛季節，不少民眾採買新鮮烏魚子自行在家處理曝曬，但彰化市泰和派出所卻發生烏魚子失竊；居民指出，近午時查看，有3片烏魚子遭竊，損失約7000餘元。

警方受理報案後，查看監視系統畫面，趁居民不在家時，巧妙地躍入曝曬的烏魚子堆中，迅速叼走烏魚子，再過馬路離開，犯案時間前後不到2分鐘。

彰化警分局指出，本案同仁展現認真態度，不眠不休過濾監視器畫面，眼尖發現偷走烏魚子竟是喵咪。但黑貓犯案後不知去向，警方推測烏魚子恐已都被該貓吃下肚，也提醒民眾，在曝曬值錢物品時應提高警覺，建議可在室內曝曬或使用防盜設施，以保障財物安全。

現正值烏魚子盛產期，彰化居民在家門口曬烏魚子，卻被喵星人偷走，氣得報警，圖為烏魚子示意圖。圖／報系資料照
現正值烏魚子盛產期，彰化居民在家門口曬烏魚子，卻被喵星人偷走，氣得報警，圖為烏魚子示意圖。圖／報系資料照

烏魚子 彰化 監視器

延伸閱讀

林襄為沉浸式寫真參選 扮小黑貓喊「歡迎投票給95號」

菜市場買烏魚子只要20元！他喊「挺便宜的」 網笑：這素的吧

偷台南寺廟淨香爐蓋！70歲老竊賊賤賣650元 警及時找回緝捕竊嫌

好萊塢徵選「黑嚕嚕演員」 飼主們帶著「152隻黑貓」參加試鏡場面超壯觀

相關新聞

影／3片烏魚子曬車頂消失竊嫌是黑貓！警看監視器「快脫窗」

彰化警方日前獲報，居民在自家門前的汽車車頂曬了3片烏魚子，卻不翼而飛，怎樣都找不到，損失超過7000元，氣得報警。警方調...

「ACE王牌交易所」創辦人涉詐 ACE：MOCT/TWD交易對8日下架

「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人以富有增值潛力等話術，販售虛擬貨幣「MOCT（魔券幣）」，並透過ACE交易所交易，檢...

影／驚險！迴轉遭貨櫃車撞倒 高雄機車騎士滾兩圈...輪前撿一命

一名涂姓機車騎士疑因路況不熟，今天上午行經高雄市前鎮區金福路，發現中山四路無法左轉，試圖迴轉改道，卻遭貨櫃車撞上，人車倒...

影／工安意外！桃園工人從2公尺高吊車平台摔落 腦出血送醫

桃園市中壢青埔地區某購物廣場的主體建築工地，昨天中午驚傳工安意外！57歲賴姓工人站在2公尺高的吊車平台檢修保養時，疑遭油...

影／付330萬...詐團要求加碼投資 台南8旬翁這次醒了逮2車手

台南八旬陳姓老翁去年底在網路上加入某投資群組，陸續依其專員指示，陸續面交3次總計330萬元，陳翁近日欲出金獲利，專員卻要...

八旬男裝修住家廢棄物 倒進側溝異想天開包商「順手清」

彰化縣田尾鄉彭姓男子家中裝修拆下數十塊矽酸鈣板，擔心鄉公所清潔車拒收，竟丟到福新路新修側溝裡，認為包商會「順手」清理，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。