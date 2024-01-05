影／3片烏魚子曬車頂消失竊嫌是黑貓！警看監視器「快脫窗」

彰化警方日前獲報，居民在自家門前的汽車車頂曬了3片烏魚子，卻不翼而飛，怎樣都找不到，損失超過7000元，氣得報警。警方調閱路口監視器追查，但監視畫面怎樣就是找不到嫌疑人，最後重複尋找，才發現偷走烏魚子的犯嫌非人所為，而是一隻黑貓「犯案」。

冬至前後正值烏魚汛季節，不少民眾採買新鮮烏魚子自行在家處理曝曬，但彰化市泰和派出所卻發生烏魚子失竊；居民指出，近午時查看，有3片烏魚子遭竊，損失約7000餘元。

警方受理報案後，查看監視系統畫面，趁居民不在家時，巧妙地躍入曝曬的烏魚子堆中，迅速叼走烏魚子，再過馬路離開，犯案時間前後不到2分鐘。