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影／3片烏魚子曬車頂消失竊嫌是黑貓！警看監視器「快脫窗」
彰化警方日前獲報，居民在自家門前的汽車車頂曬了3片烏魚子，卻不翼而飛，怎樣都找不到，損失超過7000元，氣得報警。警方調閱路口監視器追查，但監視畫面怎樣就是找不到嫌疑人，最後重複尋找，才發現偷走烏魚子的犯嫌非人所為，而是一隻黑貓「犯案」。
冬至前後正值烏魚汛季節，不少民眾採買新鮮烏魚子自行在家處理曝曬，但彰化市泰和派出所卻發生烏魚子失竊；居民指出，近午時查看，有3片烏魚子遭竊，損失約7000餘元。
警方受理報案後，查看監視系統畫面，趁居民不在家時，巧妙地躍入曝曬的烏魚子堆中，迅速叼走烏魚子，再過馬路離開，犯案時間前後不到2分鐘。
彰化警分局指出，本案同仁展現認真態度，不眠不休過濾監視器畫面，眼尖發現偷走烏魚子竟是喵咪。但黑貓犯案後不知去向，警方推測烏魚子恐已都被該貓吃下肚，也提醒民眾，在曝曬值錢物品時應提高警覺，建議可在室內曝曬或使用防盜設施，以保障財物安全。
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