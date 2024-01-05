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「ACE王牌交易所」創辦人涉詐 ACE：MOCT/TWD交易對8日下架

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人以富有增值潛力等話術，販售虛擬貨幣「MOCT（魔券幣）」，並透過ACE交易所交易，檢調認為涉嫌詐欺，指揮新北市刑大搜索包括ACE交易所等地點，並拘提被告14人到案，查扣上億元現金。ACE交易所發布新聞稿表示，潘奕彰不是ACE的員工，且預定在8日下午4時下架MOCT/TWD「交易對」（Pair），下架之後所有掛單將會被自動撤除。

ACE交易所表示，ACE是以證人身分配合檢方調查，潘奕彰及林婉榆已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人於112年12月14日變更為王晨桓且100％持股，目前登記中；對於涉嫌犯罪事件，全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。

根據ACE交易所資料，MOCT（魔券幣）上架時間為2019年6月21日，6月26日開放交易對MOCT/TWD，「魔券幣 MOCT」專案說明指出，（MoChange Token） 可讓過期票券的權益回歸到消費者身上，同時擴大票券原有的應用場景，由 Excel ACE LTD. 所發行的「魔券幣 MOCT」 將應用落地於全台灣最大「券集商城」（MoChanji）。

所謂「交易對」是指某種貨幣單位價值通常用另一種貨幣去定義或表示，這兩種貨幣組合就是「交易對」，用新台幣定價MOCT，就是MOCT/TWD交易對。

虛擬貨幣交易所雖然有「交易所」名稱，但金管會證期局副局長黃厚銘表示，虛擬貨幣交易平台目前是依公司法設立，不是特許事業，金管會去年9月曾發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，業者去年12月21日已向內政府申請設立公會，等公會成立後再自訂自律規範。

對於ACE自稱是第一家合法虛擬貨幣交易所一事，黃厚銘說，虛擬貨幣交易平台不是特許事業，金管會沒有核准與否的問題，因為業務涉及洗錢防制，所以要向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明，目前有25家虛擬貨幣業者已完成洗錢防制法遵聲明。對於在ACE上架的MOCT/TWD交易對涉嫌詐騙案情，黃厚銘說，情況都還在了解中。

ACE澄清創辦人潘奕彰涉嫌詐騙行為與ACE交易平台營運無關。
ACE澄清創辦人潘奕彰涉嫌詐騙行為與ACE交易平台營運無關。
ACE王牌數位資產交易所負責人潘奕彰（前排中）涉洗錢遭逮捕。圖／讀者提供
ACE王牌數位資產交易所負責人潘奕彰（前排中）涉洗錢遭逮捕。圖／讀者提供
ACE王牌數位資產交易所創辦人潘奕彰涉嫌詐騙。圖／報系資料照
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虛擬貨幣 洗錢

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