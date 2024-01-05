高雄騎士慘接「7連莊」罰單噴8400 申訴有救？分局給答案

高雄市網友近日在網路貼出叔叔騎機車未打方向燈，被檢舉魔人盯上，「連莊7」張罰單照片，慘噴8400元；貼文引發正反論戰，對連7張罰單是否適用「交通部函示」，若申訴還有救？岡山分局指，交部函式係針對「違停」須審認，不符規定則不用罰，但「未打方向燈」違規不在此限，因此罰單仍須繳。

高雄市一名網友去年12月20日曾在臉書社團「爆料公社公開版」發文並附照，貼文開端寫著「提醒大家，騎車要注意，不然就下課了」，並在照片上寫下：「叔叔的連莊七、莊家贏」自嘲用語。

原來原PO的叔叔在高雄市騎機車被檢舉魔人盯上，連續拍下叔叔騎車未打方向燈的違規行為，向警方檢舉；由於未打方向燈，一張罰款1200元，7連莊罰單讓原PO叔叔慘噴8400元。

貼文引發兩派網友論戰，一派網友直指當事人騎車習慣不佳，有網友批「標準的三寶不打燈」、「別人的方向燈是標配，只有你的是選配」；有網友認為「一般來說左右飄移，才會想要檢舉」、「能夠連續罰代表情節嚴重，遵守交通規則不難」。

另一派網友則認為檢舉人太故意，有網友表示，「教訓給1、2張就夠痛了，這種很明顯故意弄死你的」；有網友認為，「檢舉一張警告就好」，有網友則提出疑問「這樣可以申訴吧？」

岡山警分局表示，經查，當事人於去年11月16日騎機車沿濱海公路、中正路等7個路口，均未依規定使用方向燈變換車道且符合得連續舉發的標準，警方接獲檢舉人檢舉，依據道路交通管理處罰條例第42條規定：「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」，處1200元到3600元罰鍰，共計告發7件違規製單。

由於6月新制民眾檢舉上路後，檢舉罰單滿天飛，引發民怨，交通部12月5日函式，係針對民眾檢舉「臨停、違停」案件，警方可遵循交通部公共運輸及監理司函式，審認原則採二級審查，第1階段為程序審如未具備違停行為完整影像、妨害人車通行影像，即以處理細則23條檢舉未檢附具體要件駁回。