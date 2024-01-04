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消防機器人報到！嘉義市消防局獲贈首部消防救災新利器機器人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

消防機器人能提供現場消防人員更多元化救災運用，減低消防弟兄面對爆炸、有毒、濃煙、缺氧等救災風險。記者魯永明 ／攝影
消防機器人能提供現場消防人員更多元化救災運用，減低消防弟兄面對爆炸、有毒、濃煙、缺氧等救災風險。記者魯永明 ／攝影
「119」消防節將近，嘉義市消防局為祈求風調雨順、零災害，上午召集消防及義消同仁，在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，副市長林瑞彥擔任主祭官，議長陳姿妏及城隍廟董事長賴永川等來賓陪祭；擔任後湖分隊顧問的建東精工公司董事長林弘杰，捐贈一部價值190萬元的消防機器人給消防局，配置後湖分隊，守護市民廠商生命財產安全。

建東精工公司為提升消防人員救災生命安全保障，捐贈1台消防機器人，消防機器人有如消防人員的眼睛，可入火場觀察，有利消防人員布水線攻防，這部機器人重達245公斤，長110公分、寬75公分、高90公分，速度每秒2.5公尺，用鉛酸電池動力，履帶行進，消防人員用操控箱操控。

林弘杰說，消防機器人能提供現場消防人員更多元化救災運用，減低消防弟兄面對爆炸、有毒、濃煙、缺氧等救災風險。建東研發團隊與消防人員討論，了解消防困境，收集火場資訊，在公司試驗場進行多種不同火場地形、狀況嚴謹測試，消防機器人外觀、內部和遙控系統設計，整合穩固、穩定、越障能力、拉水帶能力以及方便操作等必備特性，使消防機器人具安全爬坡與垂直越障能力，免除操作人員靠近火場風險，榮獲台灣精品獎。

祈福儀式結合捐血，副市長林瑞彥感謝城隍廟長期熱心公益，「綏靖號」巡迴捐血車在場服務捐血人，感謝建東精工公司捐贈消防機器人，猶如寒冬暖流，農曆新年前捐贈獻給城隍爺新年賀禮。

消防局長蘇耀星說，去年嘉市火災件數106件，另外OHCA累計通報數為228人，成功救回74人；藉消防節將到，感謝警消、義消、志工及宣導隊人員同心協力，盼新的一年更具意義，未來災害損傷降至最低，讓市民擁有安居樂業生活環境。

嘉義市消防局上午在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，典禮結束，建東精工公司捐贈一部價值190萬元的消防機器人，副市長林瑞彥(左三)代表受贈。記者魯永明 ／攝影
嘉義市消防局上午在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，典禮結束，建東精工公司捐贈一部價值190萬元的消防機器人，副市長林瑞彥(左三)代表受贈。記者魯永明 ／攝影
「119」消防節將近，嘉義市消防局為祈求風調雨順、零災害，上午召集消防及義消同仁，在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，副市長林瑞彥擔任主祭官。記者魯永明 ／攝影
「119」消防節將近，嘉義市消防局為祈求風調雨順、零災害，上午召集消防及義消同仁，在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，副市長林瑞彥擔任主祭官。記者魯永明 ／攝影
嘉義市消防局上午在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，典禮結束，建東精工公司捐贈一部價值190萬元的消防機器。記者魯永明 ／攝影
嘉義市消防局上午在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，典禮結束，建東精工公司捐贈一部價值190萬元的消防機器。記者魯永明 ／攝影

城隍廟 捐血

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