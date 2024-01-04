消防機器人報到！嘉義市消防局獲贈首部消防救災新利器機器人

消防機器人能提供現場消防人員更多元化救災運用，減低消防弟兄面對爆炸、有毒、濃煙、缺氧等救災風險。記者魯永明 ／攝影 「119」消防節將近，嘉義市消防局為祈求風調雨順、零災害，上午召集消防及義消同仁，在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，副市長林瑞彥擔任主祭官，議長陳姿妏及城隍廟董事長賴永川等來賓陪祭；擔任後湖分隊顧問的建東精工公司董事長林弘杰，捐贈一部價值190萬元的消防機器人給消防局，配置後湖分隊，守護市民廠商生命財產安全。

建東精工公司為提升消防人員救災生命安全保障，捐贈1台消防機器人，消防機器人有如消防人員的眼睛，可入火場觀察，有利消防人員布水線攻防，這部機器人重達245公斤，長110公分、寬75公分、高90公分，速度每秒2.5公尺，用鉛酸電池動力，履帶行進，消防人員用操控箱操控。

林弘杰說，消防機器人能提供現場消防人員更多元化救災運用，減低消防弟兄面對爆炸、有毒、濃煙、缺氧等救災風險。建東研發團隊與消防人員討論，了解消防困境，收集火場資訊，在公司試驗場進行多種不同火場地形、狀況嚴謹測試，消防機器人外觀、內部和遙控系統設計，整合穩固、穩定、越障能力、拉水帶能力以及方便操作等必備特性，使消防機器人具安全爬坡與垂直越障能力，免除操作人員靠近火場風險，榮獲台灣精品獎。

祈福儀式結合捐血，副市長林瑞彥感謝城隍廟長期熱心公益，「綏靖號」巡迴捐血車在場服務捐血人，感謝建東精工公司捐贈消防機器人，猶如寒冬暖流，農曆新年前捐贈獻給城隍爺新年賀禮。