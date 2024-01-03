原定2日下山…南三段無雙東峰2山友遲歸 南投消防救援入山今帶回

一支8人登山隊伍去年12月22日由花蓮縣瑞穗鄉入山縱走南三段，原定今年1月2日下午由郡大林道下山，但2名山友因腳程落後又無法取得聯繫，登山隊友因擔心發生意外，向南投縣消防局第三大隊報案，南投消防局獲報後，隨即啟動救援機制出動搜救人員，下午15時與2名山友會合後，目前持續下撤至登山口。

南投消防局表示，獲報後隨即轉報林保署工作站人員前去登山口查看，但昨天並無所獲，直至今天上午8時仍未能與其聯繫上，隨即啟動救援機制出動搜救人員，共派遣信義分隊及玉山分隊警消4人、林保署1人出勤，由郡大林道登山口入山。

第三大隊長林正宜指出，救援人員於近中午時與遲歸2人取得聯繫，兩人分別是28歲羅男、新竹市人，46歲姜女、新北市人，其中男性山友因腳部疼痛需協助救援送醫，搜救人員下午15時與2名山友會合後，目前持續下撤至登山口；呼籲登山山友們一定要建立「團進團出」的觀念，應結伴互持，避免脫隊落單，才可降低登山意外的發生。

消防人員指出，丹大、東郡群峰是台灣高山位置最偏遠、地形最複雜的山區，一般稱為「南三段」，深入中央山脈深處，也是天數最多、路程最遙遠、行程最艱困的路段，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走的四大障礙，南三段難度遠超其它三條路線。

2名山友縱走南三段因腳程落後脫隊又無法取得聯繫，南投消防救援人員出動入山，下午順利安全帶回。圖／南投縣消防局提供