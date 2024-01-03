影／竹科工程師裸聊女網友 「玩鳥」畫面全都錄遭索財

新竹市張姓工程師在去年底透過臉書，認識一名女網友，雙方在LINE上相談甚歡，甚至女網友還邀約「電愛」、「裸聊」，但張在鏡頭前自慰影像，全被對方側錄，去年12月30日，雙方約在台中見面時，對方告知已側錄私密影像，要求張到超商繳費2萬元，幸好店員即時通知警方到場阻詐。

第二警分局育才所警員陳倚文、許珈珈在去年12月30日晚間10時許，接獲超商店員通報，張姓男子（30歲）神情緊張，頻頻使用手機傳訊息欲繳費近2萬元，警方到場關心才知，張男在去年12月初，在臉書認識一名綽號「江江」的女網友後，在對方邀約下「裸聊」，不知遭對方側錄私密畫面。

張男不知私密影像遭對方側錄，去年12月30日還約女網友在台中見面，未料對方不現身，還告知私密影像一事，藉此索款2萬元，要張男依指示操作，支付2萬元。

警方得知後，斬釘截鐵告訴張男，此為常見「愛情詐騙」手法，且對方在被害人付款後，會變本加厲持續地索要金錢，張男在警員的勸說下封鎖該名女網友，斷絕聯絡，感謝員警及時勸說及安慰。

第二警分局長周俊銘呼籲，切莫過度依賴、信賴網路交友，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求員警協助。