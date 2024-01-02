元旦假期登山疑似高山症 空勤直升機吊掛救出29歲山友
一支4人登山隊利用元旦假期入山走馬博拉斯橫斷，其中一名29歲陳姓山友，出現疑似高山症症狀。空勤花蓮黑鷹直升機今天出動，飛往海拔超過3000公尺的馬利加南山屋，將他吊掛下山送醫。
花蓮縣消防局今天下午近1時接獲求救，指陳姓山友與兩男一女共4名山友，去年12月30日從南投東埔登山口入山，預計1月3日從花蓮中平林道下山。但是陳姓山友今天出現頭痛、嘔吐等症狀，疑似是高山症，身體虛弱無法自行行走，人在馬利加南山東峰山屋，因病情嚴重，需要救援。
空勤總隊接獲花蓮縣消防局申請後，即派遣花蓮駐地黑鷹直升機，下午2時22分起飛，飛到目標區，先由搜救員吊掛出艙至地面，為傷患實施檢傷評估後，再將陳姓山友吊掛上機，下午3時28分飛往花蓮德興棒球場附近空地降落，由消防局救護車接駁送醫。
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