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大甲警分局去年阻詐62件3921萬元 分局長提醒運用科技反詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

詐騙案件多，台中市大甲警分局去年攔阻民眾遭詐騙共62件3921萬元，大甲分局長謝建國今天在廣播電台提醒反詐要領，民眾可運用科技阻斷詐騙，例如警政署刑事警察局和Whoscall合作，新增不同的來電警示。

大甲分局長謝建國今天在警察廣播電台台中分台「945會客室」單元，分享當前重要警政工作「詐騙防制」、「酒駕防制」並講解，也說明政府現今打詐及取締酒駕最新政策。

分局長謝建國提醒民眾洗錢防制法去年6月14日新修訂無故交付帳戶及收集帳戶的罪責，提醒民眾要妥善保管自己的存摺、印鑑及密碼等，不要隨意將銀行帳戶交付他人使用，確保自身權益。

為預防民眾遭到詐騙而將大筆款項匯入不明帳戶內，大甲分局持續配合警察局推動「警銀聯防阻詐」協作計畫，成立「打詐大甲隊」，由各所擇定對阻詐工作富有熱忱員警，擔任轄內各金融機構專責聯繫人員並成立群組，將影片、書面資料傳入群組，教導行員阻詐技巧，藉由此方式成功阻詐以守護人民的荷包，大甲分局去年攔阻民眾遭詐騙共62件3921萬元。

謝建國提醒民眾，如接獲疑似詐騙電話時一定要謹記「一聽、二掛、三求證」口訣，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」請求協助。他說民眾可運用科技阻斷詐騙的發生，例如警政署刑事警察局就和Whoscall合作，新增不同的來電警示，讓有疑似詐騙電話就會在來電時標註示警，協助民眾警覺並防範詐騙。

台中市警局大甲分局長謝建國（左）今天到警察廣播電臺台中分臺「945會客室」單元，提醒大家反詐要領。圖／警方提供
台中市警局大甲分局長謝建國（左）今天到警察廣播電臺台中分臺「945會客室」單元，提醒大家反詐要領。圖／警方提供

詐騙 警察 洗錢

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